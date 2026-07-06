Memes y videos "devastadores" tras la eliminación de México, el anfitrión del Mundial 2026

Inglaterra derrotó 3-2 a México en el Estadio Azteca, avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora se medirá con Noruega de Erling Haaland. La eliminación del seleccionado local desató una ola de reacciones en las redes sociales , donde miles de usuarios compartieron memes, videos y publicaciones que reflejaron la desazón de los hinchas mexicanos tras despedirse de la Copa del Mundo organizada en su propio país.

Con un hombre menos, Inglaterra le ganó 3 a 2 a México en un duelo estresante, y se metió en cuartos de final

Maná, en el centro de la polémica tras la eliminación de México: eligió cantar una "desafortunada" canción y ahora lo tilda de mufa

El mediocampista Jude Bellingham convirtió un doblete a los 36 y 38 minutos del primer tiempo, mientras que Harry Kane marcó de penal en el complemento. Para México descontaron Julián Quiñones, antes del descanso, y Raúl Jiménez, también desde los doce pasos.

"Destruido" Por la reacción de Mike Maquina del Mal a la eliminación de México del Mundial tras caer ante Inglaterra : "Disfrútenlo sudamericanos, ya se que ya van un mes en la alcantarilla deseando que llegara este momento. Acaban de eliminar a su padre." https://t.co/khPR3DhHK1 pic.twitter.com/N0nG0arWwt

"Llorar y Llorar" Porque los usuarios recordaron esta versión de "El Rey" que hizo Maná: "Yo se bien que estoy afuera..." pic.twitter.com/o19H8GusWL https://t.co/guqHBTV7Vb

"Destruido" Por la reacción de este hombre a la eliminación de México en el mundial a manos de Inglaterra. pic.twitter.com/5X3JHL0h82

México puso fin a la ilusión en la Copa del Mundo que coorganizó, aunque vendió muy cara su derrota frente a un rival de mayor jerarquía. Inglaterra sufrió durante gran parte del primer tiempo hasta que Bellingham cambió el rumbo del encuentro con dos goles en apenas dos minutos.

El futbolista del Real Madrid CF abrió el marcador de cabeza tras un centro de Bukayo Saka luego de un rápido contragolpe y, poco después, aprovechó una recuperación alta de Anthony Gordon y una asistencia de Kane para establecer el 2-0.

Antes del descanso, Quiñones descontó con una notable volea dentro del área para el 2-1. En el complemento, Jarrell Quansah fue expulsado tras una dura infracción sobre Jesús Gallardo, sancionada con intervención del VAR.

Nosotros reviviendo nuestro odio a los ingleses después de haberlos usado para eliminar a México pic.twitter.com/2AHffwYoy0 — Agostini (@agostini____) July 6, 2026

Pese a jugar con diez hombres, Inglaterra amplió la ventaja mediante un penal cometido por Israel Rangel sobre Gordon. Kane convirtió el 3-1 y alcanzó su sexto gol en el torneo. México volvió a descontar con otro penal, esta vez por una infracción del propio Kane sobre Roberto Alvarado, que Raúl Jiménez transformó en el 3-2 definitivo.

En los minutos finales, Édson Álvarez estuvo muy cerca del empate con un cabezazo que se fue apenas desviado, mientras que Jordan Pickford sostuvo la clasificación inglesa con varias atajadas decisivas.

Tras el pitazo final, además de la tristeza en las tribunas del Azteca, las redes sociales se convirtieron en otro escenario del partido. Videos de hinchas mexicanos devastados, reacciones en vivo y una catarata de memes sobre la eliminación del seleccionado anfitrión se viralizaron rápidamente, convirtiendo el adiós de México en uno de los temas más comentados de la jornada.