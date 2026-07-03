El partido México vs. Inglaterra cambia de horario el domingo por alerta de tormentas

México e Inglaterra disputarán su partido por los octavos de final del Mundial 2026 el domingo 5 de julio a las 15, luego de que se confirmara un cambio de último momento motivado por el pronóstico de tormentas eléctricas previsto para la Ciudad de México durante la tarde y la noche.

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El encuentro estaba programado originalmente para las 22 pero el reglamento obligó a la organización a adelantar el encuentro de octavos de final.

Gabriela Cuevas , la representante de México ante la FIFA, ratificó la noticia con el cambio de horario, sin embargo, al momento de conocerse la modificación, ni la FIFA ni la jefa de Gobierno de la Ciudad de México , Clara Brugada, habían realizado un anuncio oficial.

El cambio busca evitar inconvenientes como los ocurridos en el encuentro entre México y Ecuador, que comenzó una hora más tarde tras activarse los protocolos por tormenta eléctrica . La medida apunta a garantizar la seguridad de futbolistas, cuerpos técnicos y aficionados.

La modificación también obliga a replantear entrenamientos, traslados y la planificación de ambas selecciones durante la jornada previa. Mientras tanto, el equipo dirigido por Javier Aguirre mantiene su preparación con el objetivo de avanzar a los cuartos de final.

El partido de México vs Inglaterra se jugará este domingo a las 15.

Además, las autoridades capitalinas deberán reforzar el operativo de seguridad en zonas como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el Zócalo, donde se esperan concentraciones desde las primeras horas del domingo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y Conagua anticipa un 60% de probabilidad de lluvias fuertes durante la tarde, temperaturas de entre 24 y 26 grados, vientos de hasta 40 km/h y chubascos por la noche.

Alerta por tormentas durante el partido Argentina vs Cabo Verde

Respecto al encuentro de la Selección argentina con Cabo Verde, previsto para este viernes a las 19 (hora argentina), por el momento no se ha confirmado un cambio de horario, pero persisten las alertas meteorológicas.

Hard Rock Stadium, donde jugará Argentina frente a Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026. Gentileza.





Según informó el medio TyC Sports, en Miami el cielo amaneció nublado y con un gris amenazante durante algunos lapsos. Según informes meteorológicos, se espera una tarde húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras, sin embargo, podría ir acompañado de descargas eléctricas.

Según informaron autoridades estadounidenses, en caso de detectarse la caída de rayos en un radio de 13 kilómetros alrededor del estadio, el encuentro deberá ser suspendido por durante, al menos, 30 minutos y se evaluarán la condiciones del campo de juego y las tribunas.