La Selección Argentina se mide con Cabo Verde por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

La Selección Argentina inicia su camino en los duelos de eliminación directa del Mundial 2026 . Este viernes, el equipo comandado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final, con el claro objetivo de defender la corona obtenida en Qatar.

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El conjunto albiceleste arriba a esta instancia con un andar ideal. Clasificó como líder absoluta del Grupo J con puntaje perfecto (9 puntos de 9 posibles).

Fecha 3: Scaloni optó por un once alternativo y cerró la fase de grupos con un sólido 3-1 ante Jordania .

Fecha 1 y 2: Aseguró el pase anticipado tras vencer de forma consecutiva a Argelia y Austria .

Por su parte, Cabo Verde llega a este partido tras firmar la página más gloriosa de su historia futbolística. En su primera incursión mundialista, logró meterse entre los mejores 32 países del planeta tras quedarse con el segundo puesto del exigente Grupo H, el cual compartió con gigantes como España y Uruguay , además de Arabia Saudita .

MUNDIAL 2026. La Selección Argentina es la gran candidata a pasar de fase en el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final.

Lo más curioso de la clasificación del equipo africano es cómo consiguió el boleto: pasó de fase con apenas 3 puntos tras empatar sus tres partidos. En su última presentación, selló el pase con un 0-0 ante los de Medio Oriente y ahora sueña con dar el golpe definitivo ante los campeones del mundo.

MUNDIAL 2026. Vozinha arquero y héroe de Cabo Verde que antes del Mundial 2026 hizo declaraciones en las redes alabando a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina. EFE

Dato Clave: El Hard Rock Stadium de Miami lucirá colmado, en gran parte por la enorme comunidad argentina y latina que reside en la ciudad de Florida para alentar al equipo de Messi.

La probable formación de Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Cabo Verde vs. Argentina por el Mundial 2026

Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Los datos de la Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Hora: 19

19 Árbitro : Drew Fischer

: Drew Fischer TV: TyC Sports

TyC Sports Estadio: Miami Stadium

Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas