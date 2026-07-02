2 de julio de 2026 - 18:27

La Selección Argentina se mide con Cabo Verde por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Este viernes, en Miami, la Selección Argentina se enfrenta con Cabo Verde por los 16avos. de final del Mundial 2026. Todos los detalles del encuentro.

MUNDIAL 2026. La Selección Argentina se mide con Cabo Verde por los 16avos de final. No hay margen de error.&nbsp;

MUNDIAL 2026. La Selección Argentina se mide con Cabo Verde por los 16avos de final. No hay margen de error. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El histórico presente de Cabo Verde: la revelación africana

Por su parte, Cabo Verde llega a este partido tras firmar la página más gloriosa de su historia futbolística. En su primera incursión mundialista, logró meterse entre los mejores 32 países del planeta tras quedarse con el segundo puesto del exigente Grupo H, el cual compartió con gigantes como España y Uruguay, además de Arabia Saudita.

Lo más curioso de la clasificación del equipo africano es cómo consiguió el boleto: pasó de fase con apenas 3 puntos tras empatar sus tres partidos. En su última presentación, selló el pase con un 0-0 ante los de Medio Oriente y ahora sueña con dar el golpe definitivo ante los campeones del mundo.

MUNDIAL 2026. Vozinha arquero y héroe de Cabo Verde que antes del Mundial 2026 hizo declaraciones en las redes alabando a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

MUNDIAL 2026. Vozinha arquero y héroe de Cabo Verde que antes del Mundial 2026 hizo declaraciones en las redes alabando a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.

Dato Clave: El Hard Rock Stadium de Miami lucirá colmado, en gran parte por la enorme comunidad argentina y latina que reside en la ciudad de Florida para alentar al equipo de Messi.

La probable formación de Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Cabo Verde vs. Argentina por el Mundial 2026

Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Los datos de la Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

  • Hora: 19
  • Árbitro: Drew Fischer
  • TV: TyC Sports
  • Estadio: Miami Stadium

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