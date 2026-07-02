La Selección Argentina se mide con Cabo Verde por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

La Selección Argentina inicia su camino en los duelos de eliminación directa del Mundial 2026. Este viernes, el equipo comandado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final, con el claro objetivo de defender la corona obtenida en Qatar.
¿A qué hora juega la Selección Argentina vs. Cabo Verde?
El encuentro se disputará este viernes a partir de las 19 (hora argentina) en el imponente Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
Cómo llega la Selección Argentina al debut en mata-mata
El conjunto albiceleste arriba a esta instancia con un andar ideal. Clasificó como líder absoluta del Grupo J con puntaje perfecto (9 puntos de 9 posibles).
Ahora, el vigente campeón del mundo buscará dar el primer paso firme en los mano a mano. En caso de avanzar a los octavos de final, Argentina se medirá contra el ganador del cruce entre Australia y Egipto.
MUNDIAL 2026. La Selección Argentina es la gran candidata a pasar de fase en el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final.
Gentileza.
El histórico presente de Cabo Verde: la revelación africana
Por su parte, Cabo Verde llega a este partido tras firmar la página más gloriosa de su historia futbolística. En su primera incursión mundialista, logró meterse entre los mejores 32 países del planeta tras quedarse con el segundo puesto del exigente Grupo H, el cual compartió con gigantes como España y Uruguay, además de Arabia Saudita.
Lo más curioso de la clasificación del equipo africano es cómo consiguió el boleto: pasó de fase con apenas 3 puntos tras empatar sus tres partidos. En su última presentación, selló el pase con un 0-0 ante los de Medio Oriente y ahora sueña con dar el golpe definitivo ante los campeones del mundo.
MUNDIAL 2026. Vozinha arquero y héroe de Cabo Verde que antes del Mundial 2026 hizo declaraciones en las redes alabando a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
EFE
Dato Clave: El Hard Rock Stadium de Miami lucirá colmado, en gran parte por la enorme comunidad argentina y latina que reside en la ciudad de Florida para alentar al equipo de Messi.
La probable formación de Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
La probable formación de Cabo Verde vs. Argentina por el Mundial 2026
Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.
Los datos de la Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026
- Hora: 19
- Árbitro: Drew Fischer
- TV: TyC Sports
- Estadio: Miami Stadium
Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: minuto a minuto y estadísticas