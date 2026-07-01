1 de julio de 2026 - 19:15

La conexión especial entre el arbitro que dirigirá a la Selección Argentina y Lionel Messi

El colegiado Drew Fischer será el encargado de impartir justicia en el duelo entre la Albiceleste y Cabo Verde, el próximo viernes.

Drew Fischer y el capitán de la Selección Argentina Lionel Messi se volverán a cruzar en el marco del Mundial 2026

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En las últimas horas, la FIFA comunicó de manera oficial la designación del cuerpo arbitral que tendrá a su cargo llevar a cabo el normal desarrollo del duelo entre la actual campeona y uno de los equipos sorpresivos de la competencia. Allí, se conoció que el encargado de impartir justicia es Drew Fischer, acompañado por Micheal Barwegen y Lyes Arfa como asistentes, Katia García como cuarta, y Sandra Ramírez de reserva.

La trayectoria de Drew Fischer, el árbitro de Argentina - Cabo Verde:

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Nacido en Calgary (Canadá), hace 45 años, Fischer cuenta con 11 años de trayectoria como árbitro internacional de FIFA, además de más de 200 partidos en la MLS y dos encuentros en el actual Mundial 2026: la goleada 3 a 0 de Francia sobre Irak, y el triunfo 2 a 1 de Croacia ante Ghana.

A partir de la autoridad que muestra, la capacidad para conducir los partidos y sus aciertos fue elegido como el mejor árbitro de la Major League Soccer de Estados Unidos en 2025, lo que le valió la oportunidad de dirigir la final de dicho torneo entre el Inter de Miami de Lionel Messi y Vancouver Whitecaps de Thomas Müller. Esa jornada terminó con consagración por 3 a 1 para el capitán argentino, que participó con dos asistencias para los tantos de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende.

En tanto, Fischer dirigió a la Selección Argentina en una sola oportunidad. También fue en Estados Unidos, en junio de 2024, en el marco de un amistoso preparativo para la Copa América entre la Albiceleste y Ecuador, con victoria para los de Scaloni con el solitario gol de Ángel Di María.

Equipo arbitral para Selección Argentina - Cabo Verde:

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Asistente 1: Micheal Barwegen (Canadá)

Asistente 2: Lyes Arfa (Canadá)

4to árbitro: Katia García (México)

Árbitro de reserva: Sandra Ramírez (México)

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