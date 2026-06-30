30 de junio de 2026 - 12:46

Caos tras la clasificación de Marruecos en el Mundial 2026: disturbios y enfrentamientos en Países Bajos

La policía utilizó camiones de agua para dispersar choques entre hinchas en el barrio de Schilderswijk luego de la definición por penales en Monterrey.

Disturbios en Países Bajos tras la victoria de Marruecos.

Disturbios en Países Bajos tras la victoria de Marruecos.

Foto:

FE/EPA/JOHN VAN DER TOL
Por Francisco Moreno

La histórica clasificación de Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026 provocó graves incidentes en territorio neerlandés. Tras la eliminación por penales de Países Bajos en el estadio de Monterrey, los festejos de la comunidad marroquí en La Haya derivaron en enfrentamientos que obligaron a la intervención policial con camiones hidrantes.

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La definición por penales en México selló el destino de ambos equipos y disparó reacciones inmediatas en Europa. En ciudades de los Países Bajos, donde reside una numerosa comunidad de origen marroquí, la euforia inicial se transformó en disturbios callejeros conforme avanzaba la madrugada.

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El foco principal de conflicto se registró en La Haya, específicamente en el barrio de Schilderswijk, donde la situación se desbordó rápidamente y miles de personas se habían congregado para seguir el encuentro en vivo a pesar de la diferencia horaria con el estadio de Monterrey. En ese contexto, la celebración por el pase de los denominados "Leones del Atlas" terminó en choques directos entre grupos de hinchas de ambas selecciones.

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Operativo policial con camiones hidrantes en Schilderswijk

La policía neerlandesa tuvo que desplegar un operativo de gran magnitud para retomar el control de las calles ante el desborde. Los agentes antidisturbios emplearon camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes y evitar que los enfrentamientos violentos pasaran a mayores en las zonas residenciales. Aunque se registraron actuaciones policiales en distintos puntos del país, la mayor concentración de incidentes se localizó en La Haya.

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Los fans de Marruecos celebran la victoria ante Países Bajos.

Los fans de Marruecos celebran la victoria ante Países Bajos.

Mientras en territorio europeo reinaba la tensión, en Rabat el clima fue de fiesta total hasta la salida del sol. Cientos de marroquíes ocuparon las avenidas con banderas, bocinazos y vuvuzelas para festejar este hito deportivo. Muchos simpatizantes aseguraron que el cansancio no era un impedimento para cumplir con sus obligaciones laborales pocas horas después del triunfo.

Este resultado permite a Marruecos avanzar con la intención de superar su desempeño histórico en Qatar 2022. Para la selección de Países Bajos, la eliminación por penales representa un golpe institucional duro.

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