La Selección argentina mantuvo la cábala: cuarto asado "light" en Kansas City antes de viajar a Miami

La Selección argentina vivió una nueva noche de camaradería antes de afrontar los 16avos de final del Mundial 2026. En la previa del viaje a Miami, el plantel compartió su cuarto asado en Kansas City, una tradición que se convirtió en uno de los rituales del equipo durante la Copa del Mundo.

El momento fue compartido en redes sociales por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien publicó un video desde la concentración con un mensaje en tono distendido: "Light, como dice el Dibu. Cuarto asado con la banda en Kansas City" .

Las imágenes reflejaron el buen clima que reina dentro del plantel campeón del mundo. Jugadores, cuerpo técnico y colaboradores se reunieron alrededor de la parrilla para disfrutar de una cena que ya se volvió una cábala en el torneo.

Light, como dice el Dibu. Cuarto asado con la banda en Kansas City pic.twitter.com/isdOdGHmHJ

Como ocurrió en anteriores encuentros, Lautaro Martínez fue uno de los encargados de ambientar la velada. En esta oportunidad eligió el tema "Pídeme la luna" , en la versión de Re Piola, para acompañar otro momento de distensión en la concentración.

El arquero Emiliano "Dibu" Martínez también fue protagonista del video con su habitual sentido del humor, mientras mostraba la parrilla y parte del menú preparado para toda la delegación.

En la mesa no faltaron los clásicos del asado argentino: distintos cortes de carne, chorizos y pollo, una imagen que ya se repitió en varias oportunidades desde el inicio del Mundial y que forma parte de la rutina del seleccionado.

La cena marcó el cierre de la estadía en Kansas City. Este miércoles, el equipo realizará su último entrenamiento a puertas cerradas antes de viajar hacia Miami, donde continuará la preparación para el encuentro frente a Cabo Verde.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al seleccionado africano este viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium, con el objetivo de avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.