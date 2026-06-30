Dolor de cabeza para Brasil, que perderá a un titular para lo que resta del Mundial 2026

El futbolista salió lesionado ante Japón, y su continuidad en la Copa del Mundo corre serio riesgo.

Brasil sumó un contratiempo de peso en las últimas horas, debido a la situación del mediocampista Lucas Paquetá, que corre el riesgo de perderse lo que resta del Mundial 2026 tras haber sufrido una lesión muscular en el duelo de 16vos de final ante Japón.

Su dolor en el muslo izquierdo se suma a la lesión sufrida por el extremo Raphinha, que se lesionó en el muslo derecho durante la segunda fecha de la fase de grupos, por lo que el entrenador Carlo Ancelotti cuenta con menos opciones para el frente de ataque antes del encuentro ante Noruega, por los octavos de final.

Lucas Paquetá afuera del duelo ante Noruega: image Luego de comenzar su segundo Mundial jugando como titular, aunque había sido reemplazado en los cuatro partidos que disputó Brasil hasta el momento, Lucas Paquetá sufrió una lesión que lo marginará del elenco cinco veces campeón del mundo. El futbolista se encontraba en pleno partido entre el elenco sudamericano y Japón, en los últimos minutos de la primera parte, cuando un dolor en el muslo lo hizo frenarse sobre el costado izquierdo del área y llegar al vestuario rengueando en el entretiempo.

Su salida le dio lugar al delantero Endrick, que había comenzado el certamen relegado en la consideración del entrenador italiano, aunque su entrada al partido fue positiva: el atacante del Real Madrid pudo asociarse con Vinicius Jr. en más de una ocasión y generó situaciones de riesgo, aunque tuvo algunas fallas en la finalización de las jugadas.

Tras terminar el primer tiempo en desventaja por 1-0, luego de un gran gol del volante Kaishu Sano, la Canarinha salió con la misma confianza en el segundo tiempo y pudo empatar el encuentro rápidamente, con un tanto de cabeza del mediocampista Casemiro, para luego remontar con el gol del delantero Gabriel Martinelli.