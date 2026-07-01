1 de julio de 2026 - 14:54

Harry Kane salvó a Inglaterra: doblete agónico para eliminar a RD Congo y citarse con México en el Azteca

El capitán inglés anotó dos goles en los últimos 15 minutos para revertir el tanto inicial de Cipenga y aseguró el pase a la siguiente ronda del Mundial.

Harry Kane, figura ante RD Congo.

Harry Kane, figura ante RD Congo.

Foto:

EFE/EPA/RONALD WITTEK
Por Nicolás Salas

Inglaterra logró una clasificación sufrida a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en Atlanta. El equipo de Thomas Tuchel comenzó perdiendo a los seis minutos y estuvo cerca de la eliminación hasta la aparición salvadora de Harry Kane en el tramo final del encuentro.

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El partido inició con un golpe inesperado cuando Brian Cipenga, extremo del UD Almería, aprovechó una desatención de Djed Spence para batir a Jordan Pickford en el primer palo. La anotación dejó a los ingleses en una situación crítica, pues no ganaban un duelo de eliminación directa tras empezar perdiendo desde que se coronaron campeones en 1966. Durante la primera mitad, el conjunto africano dominó los espacios y casi amplía la ventaja con un disparo de Yoane Wissa que impactó en el poste.

DLA (25)
Jugadores de la República Democrática del Congo celebran el 1-0 ante Inglaterra.

Jugadores de la República Democrática del Congo celebran el 1-0 ante Inglaterra.

La resistencia de Lionel Mpasi y el asedio de los Tres Leones

La figura defensiva del encuentro fue el arquero congoleño Lionel Mpasi, quien realizó atajadas determinantes ante cabezazos de Jude Bellingham y remates de Marcus Rashford. Mpasi, quien es habitualmente suplente en el Le Havre de Francia, sostuvo la ventaja de su selección hasta el último cuarto de hora del partido. La presión inglesa aumentó tras el ingreso de Bukayo Saka y Anthony Gordon, quienes aportaron la profundidad necesaria para romper el bloque defensivo africano.

El empate llegó a los 29 minutos del segundo tiempo cuando Harry Kane conectó de cabeza un centro preciso de Gordon. A pesar de la paridad, los ingleses buscaron evitar el tiempo extra y consiguieron la victoria a los 40 minutos del complemento. Kane recibió el balón cerca del área, giró sobre su marca y sacó un remate potente que se ubicó en el ángulo superior del arco.

Con este resultado, Inglaterra termina con el sueño de la República Democrática del Congo, que participaba como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. El equipo británico se enfrentará ahora a México en los octavos de final. El encuentro está programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

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Minuto a minuto y estadísticas de Inglaterra - Congo:

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