Emocionante: alumnos de una escuela recibieron una videollamada sorpresa de los jugadores de la Selección

Durante este jueves se vivió una jornada atípica en una escuela de la provincia de Buenos Aires, donde alumnos y docentes fueron sorprendidos por una videollamada sorpresa con jugadores de la Selección Argentina.

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El hecho ocurrió en el colegio Regina de la localidad de Rafael Calzada, en el partido de Almirante Brown, en medio del Mundial de fútbol, donde los alumnos reaccionaron con emoción y euforia al hablar con sus ídolos en vivo durante unos 10 minutos. Entre las figuras que protagonizaron el emotivo momento estuvieron Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Thiago Almada.

Según indicó la Directora del establecimiento, la comunicación fue sorpresiva para toda la escuela y reveló cómo se preparó la situación. “Tengo un allegado que trabaja con la selección. Le mandé un video mostrando cómo habíamos decorado la escuela para el Mundial”, confesó.

“Mandé el video de los nenes para que vean lo que uno vive acá, en Argentina, y automáticamente recibí la llamada. Fue una sorpresa para mí también”, expresó la directora.

Las imágenes de la llamada muestran a los docentes hablando en la sala de profesores durante el horario de actividades y luego la charla se extendió a los pasillos de la escuela, donde un grupo de alumnos saludó a los integrantes de la Scaloneta.

Según lo que contaron los que participaron de la videollamada, los futbolistas aprovecharon la charla para dejar un mensaje sencillo y directo: “Hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho”, recordó una de las docentes.

El momento se volvió viral en redes sociales producto de la reacción de los chicos al ver a los jugadores del plantel. “No estábamos preparadas. Yo estaba haciendo una prueba de sonido para un acto escolar”, dijo una docente.

Tras el particular evento, los docentes aseguraron que fue imposible retomar la normalidad luego del momento. “No se puede volver a clases después de esto”, dijo entre risas una de las maestras.