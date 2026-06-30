Lionel Scaloni prepara la formación de la Selección Argentina con dos dudas

El entrenador Albiceleste mantiene incógnitas respecto a los once que irán desde el inicio ante Cabo Verde, el próximo viernes.

La Selección Argentina continúa su preparación de cara al duelo de 16vos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde bajo las órdenes del entrenador Lionel Scaloni, que planifica los once titulares que buscarán el triunfo el viernes a las 19 horas.

La Albiceleste sabe que entró en la etapa más importante de la Copa del Mundo. Aquella donde un traspié significa el adiós definitivo, y tirar por la borda todo lo realizado hasta el momento. Por eso, el DT no deja ningún detalle librado al azar, y planifica la formación inicial para superar a Cabo Verde.

Un regreso y dos dudas, los detalles de la Albiceleste: image Según trascendió en la práctica de este martes, el cuerpo técnico tuvo una excelente noticia: la recuperación de Cristian Romero, que se había lesionado en la fase de grupos y en un principio arriesgaba su presencia en el duelo de eliminación directa. Con el okay de los médicos, el Cuti se perfila para retornar al equipo titular en lugar de Nicolás Otamendi.

No sería la única variante en relación al elenco titular, aquel que superó a Argelia y Austria en los dos primeros partidos y que descansó ante Jordania. A esta altura de la semana, el adiestrador mantiene dos dudas importantes.

Por un lado, la lucha está por el puesto de lateral izquierda. Desde el comienzo del certamen Facundo Medina jugó allí, y lo hizo en gran nivel. A tal punto actuó correctamente, que ya con Nicolás Tagliafico recuperado y con minutos oficiales, el DT todavía duda si mantenerlo en el inicio o devolverle la posición al habitual titular. Es una de las incógnitas que se definirán este miércoles.