30 de junio de 2026 - 22:24

Lionel Scaloni prepara la formación de la Selección Argentina con dos dudas

El entrenador Albiceleste mantiene incógnitas respecto a los once que irán desde el inicio ante Cabo Verde, el próximo viernes.

Lionel Messi será titular en la Selección Argentina ante Cabo Verde

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La Albiceleste sabe que entró en la etapa más importante de la Copa del Mundo. Aquella donde un traspié significa el adiós definitivo, y tirar por la borda todo lo realizado hasta el momento. Por eso, el DT no deja ningún detalle librado al azar, y planifica la formación inicial para superar a Cabo Verde.

Un regreso y dos dudas, los detalles de la Albiceleste:

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Según trascendió en la práctica de este martes, el cuerpo técnico tuvo una excelente noticia: la recuperación de Cristian Romero, que se había lesionado en la fase de grupos y en un principio arriesgaba su presencia en el duelo de eliminación directa. Con el okay de los médicos, el Cuti se perfila para retornar al equipo titular en lugar de Nicolás Otamendi.

No sería la única variante en relación al elenco titular, aquel que superó a Argelia y Austria en los dos primeros partidos y que descansó ante Jordania. A esta altura de la semana, el adiestrador mantiene dos dudas importantes.

Por un lado, la lucha está por el puesto de lateral izquierda. Desde el comienzo del certamen Facundo Medina jugó allí, y lo hizo en gran nivel. A tal punto actuó correctamente, que ya con Nicolás Tagliafico recuperado y con minutos oficiales, el DT todavía duda si mantenerlo en el inicio o devolverle la posición al habitual titular. Es una de las incógnitas que se definirán este miércoles.

La otra pelea por un lugar entre los once iniciales está en la delantera. Con el capitán Lionel Messi confirmado como titular, Scaloni esperará para tomar una determinación sobre su acompañante. Lautaro Martínez volvió al gol y ha sido el titular durante toda la Copa del Mundo, pero el peso específico de Julián Álvarez invita a darle una chance.

La probable formación de la Selección Argentina ante Cabo Verde:

Así, el equipo que diagrama Lionel Scaloni para enfrentar a Cabo Verde es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

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