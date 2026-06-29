Hace 40 años, la Selección Argentina escribía una de las páginas más grandes de su historia

Hay victorias que envejecen como los resultados. Y hay otras que se vuelven parte de la memoria de un país . La del 29 de junio de 1986 pertenece a esa segunda categoría.

Brasil sufrió hasta el final, venció 2-1 a Japón y se metió en los octavos del Mundial 2026

México '86 fue mucho más que un campeonato. Fue el Mundial en el que Diego Armando Maradona alcanzó una dimensión que excedió al deporte. Ya era el mejor futbolista del planeta; después de ese mes mexicano pasó a ocupar un lugar reservado para los mitos.

Nada había sido sencillo antes del debut. Bilardo llegaba cuestionado, el funcionamiento del equipo despertaba dudas y buena parte del ambiente futbolístico desconfiaba de un proyecto que parecía demasiado rígido para sostener el talento de Maradona.

Pero la respuesta apareció en la cancha. Argentina abrió el torneo con una victoria sobre Corea del Sur, igualó con la Italia campeona vigente y cerró la fase de grupos derrotando a Bulgaria. En octavos dejó atrás a Uruguay en un clásico áspero y de dientes apretados . Cada paso reforzaba una idea que todavía buscaba convencer.

Hasta que llegó Inglaterra...

image Tras un pase magistral de Maradona, Jorge Burruchaga pasa el balón entre las piernas del arquero Schumacher y convierte el tercer gol con el que Argentina gana el partido y se consagra campeón. Gentileza.

Los noventa minutos que cambiaron todo

Hay partidos que explican una época. Argentina e Inglaterra jugaron uno de ellos. Apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, el cruce por los cuartos de final quedó atravesado por un contexto imposible de ignorar. Maradona respondió con dos goles que terminaron convirtiéndose en patrimonio del fútbol con la picardía de la "Mano de Dios" y, apenas unos minutos más tarde, una corrida desde la mitad de la cancha que el tiempo bautizó como el "Gol del Siglo".

En esos nueve minutos convivieron el engaño, el talento, la revancha simbólica y la belleza. Desde entonces, aquel partido dejó de pertenecer únicamente al Mundial para instalarse en la cultura popular argentina.

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Un equipo detrás del número diez

La historia suele simplificar los recuerdos y reducir México '86 al genio de Maradona. Pero aquel campeón fue bastante más que un futbolista extraordinario.

Nery Pumpido sostuvo el arco. José Luis Brown, Oscar Ruggeri, José Luis Cuciuffo y Julio Olarticoechea construyeron una defensa confiable. Sergio Batista ordenó el mediocampo, Ricardo Giusti y Héctor Enrique multiplicaron esfuerzos, mientras Jorge Valdano y Jorge Burruchaga aportaron inteligencia y gol.

Bilardo había diseñado un equipo donde cada pieza cumplía una función precisa. El talento encontraba respaldo en la disciplina y el sacrificio.

image Jorge Valdano convierte el segundo gol en la final de México frente Alemania. Gentileza.

El pase que cerró una historia

La final condensó el espíritu de ese Mundial. Argentina ganaba 2 a 0 con los goles de Brown y Valdano, pero Alemania reaccionó hasta empatar el encuentro cuando faltaban pocos minutos. El golpe parecía suficiente para llevar la definición al tiempo suplementario.

No ocurrió.

Maradona recibió la pelota en el círculo central y, rodeado de camisetas alemanas, encontró un espacio que nadie más veía. El pase dejó solo a Jorge Burruchaga, que corrió hacia el arco de Harald Schumacher y definió cruzado para el 3-2 definitivo.

Fue una asistencia, es verdad, pero también fue un manifiesto futbolístico.

Una historia que sigue escribiéndose

Cuatro décadas después, México '86 continúa apareciendo en relatos familiares, en murales, en canciones, en documentales y en discusiones que atraviesan generaciones. No porque haya sido apenas una Copa del Mundo, sino porque condensó algo difícil de repetir: un equipo discutido que terminó siendo admirado, un entrenador que convirtió la desconfianza en convicción y un futbolista que, durante un mes, pareció jugar un deporte distinto al de todos los demás.

Algunas conquistas terminan con el pitazo final. La de México 1986, en cambio, encontró ese día la forma de quedarse para siempre.