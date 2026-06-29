En completa soledad, Marcelo Bielsa arribó a Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026: "Me voy triste"

El ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la selección de Uruguay llegó a su fin tras la temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. Antes de despedirse del plantel, el entrenador argentino reunió a los futbolistas y les dejó un mensaje que generó fuerte repercusión.

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Según revelaron medios uruguayos, Bielsa convocó a los 26 integrantes del plantel en el hotel donde se hospedó la delegación en Playa del Carmen, México, antes de que cada uno emprendiera el regreso a su país en vuelos comerciales, luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol descartara la posibilidad de contratar un vuelo chárter.

La reunión se produjo horas después de la derrota por 1-0 frente a España en Guadalajara, resultado que sentenció la eliminación de la Celeste en la primera ronda del Mundial, una campaña que terminó sin victorias.

De acuerdo con las versiones difundidas en Uruguay, la charla tuvo formato de monólogo y se desarrolló en un clima de tristeza por el cierre de un proceso que había comenzado con grandes expectativas.

Si bien el entrenador se mostró más sereno que en las horas posteriores a la eliminación, no ocultó su decepción por el desenlace del ciclo.

En ese contexto, Bielsa lanzó una frase que impactó especialmente entre los referentes del plantel.

Embed LA LLEGADA DE MARCELO BIELSA A URUGUAY. pic.twitter.com/lqfyfeoplM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 29, 2026

"Me voy triste porque me dejaron solo", habría expresado el entrenador, en un mensaje interpretado como un reproche hacia los futbolistas de mayor experiencia, en medio de un Mundial marcado por versiones sobre diferencias internas, cuestionamientos a los métodos de entrenamiento y desacuerdos respecto del planteo táctico.

Llegó solo a Montevideo

Este lunes, Bielsa regresó a Uruguay y fue visto llegando al Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo. El entrenador arribó solo, sin jugadores ni integrantes de la delegación, ya que el plantel retornó en distintos vuelos comerciales tras la eliminación.

Las imágenes de su llegada reflejaron el final de un ciclo que había despertado grandes expectativas entre los hinchas uruguayos y que concluyó de manera anticipada tras una decepcionante actuación mundialista.

Un final anunciado

La frase se sumó a la fuerte autocrítica que el propio Bielsa había realizado en conferencia de prensa luego de la eliminación.

"Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada", afirmó el técnico, reflejando la frustración por un proceso que no logró cumplir con las expectativas generadas.

Uruguay llegó al Mundial con un plantel de jerarquía y la ilusión de recuperar protagonismo internacional, pero quedó eliminado en un grupo en el que avanzaron España y Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del torneo.

La derrota ante el conjunto español marcó el cierre definitivo del ciclo de Bielsa, quien este martes brindará una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, donde se espera que oficialice su salida de la selección uruguaya y haga un balance de su gestión.