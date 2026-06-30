Cuatro argentinos intentaron colarse en EE.UU. para ver a la Selección y no podrán ir a la cancha en Argentina por dos años

La medida fue dispuesta por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de que cuatro hinchas argentinos fueran detenidos en Dallas por vulnerar los controles de seguridad durante el partido entre Argentina y Austria.

Cuatro simpatizantes argentinos no podrán ingresar a ningún evento deportivo en el país durante los próximos dos años, luego de haber protagonizado incidentes en el estadio de la ciudad estadounidense de Dallas, donde la Selección Argentina enfrentó a Austria por el Mundial 2026.

La sanción fue oficializada este martes mediante la Resolución 589/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen.

Según detalla la resolución, el 22 de junio de 2026, durante el encuentro entre Argentina y Austria, el Departamento de Policía de Dallas informó la detención de los cuatro ciudadanos argentinos por eludir controles de seguridad y vulnerar los perímetros de acceso al estadio, lo que derivó en diversos incidentes.

El texto oficial sostiene que estas conductas "resultan incompatibles con las normas de convivencia y seguridad en eventos deportivos", motivo por el cual se resolvió aplicarles una restricción de ingreso para preservar el orden y la seguridad pública.

La disposición establece que el derecho de admisión tendrá una vigencia de dos años y no se limitará a los partidos de fútbol, sino que se extenderá a todos los eventos deportivos que se desarrollen en el territorio argentino.