Cuatro argentinos intentaron colarse en EE.UU. para ver a la Selección y no podrán ir a la cancha en Argentina por dos años

Cuatro simpatizantes argentinos no podrán ingresar a ningún evento deportivo en el país durante los próximos dos años, luego de haber protagonizado incidentes en el estadio de la ciudad estadounidense de Dallas, donde la Selección Argentina enfrentó a Austria por el Mundial 2026.
La sanción fue oficializada este martes mediante la Resolución 589/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen.
Según detalla la resolución, el 22 de junio de 2026, durante el encuentro entre Argentina y Austria, el Departamento de Policía de Dallas informó la detención de los cuatro ciudadanos argentinos por eludir controles de seguridad y vulnerar los perímetros de acceso al estadio, lo que derivó en diversos incidentes.
El texto oficial sostiene que estas conductas "resultan incompatibles con las normas de convivencia y seguridad en eventos deportivos", motivo por el cual se resolvió aplicarles una restricción de ingreso para preservar el orden y la seguridad pública.
La disposición establece que el derecho de admisión tendrá una vigencia de dos años y no se limitará a los partidos de fútbol, sino que se extenderá a todos los eventos deportivos que se desarrollen en el territorio argentino.
La medida entró en vigencia de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial y forma parte de la política del Gobierno nacional para sancionar a quienes protagonicen hechos de violencia o incumplan las normas de seguridad en espectáculos deportivos, incluso cuando los incidentes ocurran en el exterior.