El elenco Inglés retornará al mítico escenario de México después de 40 años, para medirse con el cuadro local por los octavos del Mundial 2026.

Inglaterra volverá a jugar en el Azteca, con el recuerdo de Diego Maradona y la altura como estigmas

Este domingo, Inglaterra volverá a pisar el césped del Estadio Azteca después de 40 años, cuando cayó con la Selección Argentina en México 1986. En este caso, deberá enfrentar al local por el Mundial 2026 con la sombra de Diego Maradona acechando.

El Estadio Azteca probablemente sea el reducto más importante de la historia de las Copas del Mundo. Allí se consagraron campeones el mejor Brasil de la historia, comandado por Pelé, y la icónica Selección Argentina de 1986, con Diego Maradona como estandarte. Pero además, fue el escenario de la inolvidable transformación del diez en una deidad del deporte, cuando en una calurosa jornada metió los dos goles que marcaron su vida entera: la mano de Dios, y la obra de arte que no hace falta ni describir.

Diego Maradona, la sombra que persigue a Inglaterra 40 años después: image El 22 de junio de 1986 también fue un antes y un después para Inglaterra, que con el tiempo se transformó en un karma que lleva sobre sus espaldas. La serie de cuartos de final, ocurrida cuatro años después de la Guerra de Malvinas, marcó la eliminación del cuadro europeo de esa Copa del Mundo a partir del doblete de Diego Maradona, y a pesar del descuento de Gary Lineker.

Muchos años más tarde, el propio goleador Inglés se rindió ante lo que significó esa tremenda muestra de calidad de Diego. “Era injugable. Podemos discutir la “Mano de Dios”, pero el otro gol que hizo ese partido... hay que entender que el campo de juego del Azteca era horrible, y hacer lo que hizo, gambetear jugadores como si no estuvieran, fue lo más cerca que estuve en mi vida de sentir que tenía que aplaudir a otra persona haciendo un gol. Por su puesto que no lo hice porque me iban a destrozar en Inglaterra”, contó.

La motivación que llevó a Maradona a crear semejante acción fue clara, y la confesó tiempo después de su retiro del fútbol. "Jugué contra Inglaterra pensando en Malvinas. En nuestra piel estaba el dolor de todos los pibes que habían muerto. Sentimentalmente hice culpables a los jugadores ingleses... esto era recuperar algo de las islas", marcó.