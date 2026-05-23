El triplete de Diego Maradona a Austria, a pocos días del Mundial 2026: "Fue un partido extraordinario"

A las puertas de un nuevo choque entre la Selección Argentina y Austria por el Mundial 2026 , las efemérides nos trasladan a mayo de 1980. Aquella tarde en Viena, un joven Diego Armando Maradona frotó la lámpara y marcó su único hat-trick con la camiseta Albiceleste.

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A 46 años de distancia, el que recordó esa época con nostalgia fue Juan Barbas. "Todos los recuerdos con Diego son lindos. Era hermoso compartir la vida con él, realmente hermoso ", le confesó al sitio oficial de la FIFA.

El exvolante, surgido de Racing y con 33 batallas sobre el lomo en la Selección, fue el ladero del Diez y testigo preferencial de una gira que quedó grabada a fuego en su memoria. Barbas conoció a Maradona en el inicio de una trayectoria que lo catapultó como el mejor de todos. Compartieron la gloria máxima en el Mundial Juvenil de Tokio 1979 y, además, la intimidad de las concentraciones.

"Era una cosa increíble mirarlo jugar. En los entretiempos en Argentinos Juniors salía a hacer jueguitos y la gente iba a verlo más a él que a la Primera. En la pieza me pedía que le tirara un limón o una pelotita de pimpón y hacía malabares con el taco ", rememoró Barbas.

Por aquellos días de 1980, el pase de Diego al Barcelona ya era un secreto a voces que paralizaba al Viejo Continente. La presión mediática era asfixiante y Barbas comprendió rápidamente lo complicado que resultaba ser el centro del universo: "A veces no podía bajar a caminar o a comer. Tenía que comer solo después. Era un tipo muy conocido en todo el mundo. Ser Maradona no era fácil. A todos nos hubiera gustado ser Maradona alguna vez, pero yo sigo escogiendo la vida que tuve y la vida que tengo y no sé si me hubiera gustado ser Diego Armando Maradona".

El único triplete de Diego Maradona con la Selección Argentina:

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Aquella Selección campeona del mundo formó con un equipo repleto de figuras, en un once inicial que contó con Diego de titular: Fillol; Olguín, Passarella, Tarantini, Van Tuyne; Barbas, Gallego, Maradona, Valencia; Santamaría y Luque. A la Albiceleste no le costó el trámite y despachó a los austríacos con un categórico 5 a 1.

Santiago Santamaría y Leopoldo Jacinto Luque madrugaron a todos para poner el 2-0. A los 15 minutos de la primera etapa, Diego comenzó su show personal anotando desde el piso tras una doble pared con Valencia. En el complemento, el 10 decoró la goleada con dos perlas más: primero tras una habilitación de Ramón Díaz y, el definitivo, luego de una jugada colectiva con Carlos Ischia.

"Fue un partido extraordinario. En Europa nos daban como firmes candidatos para el Mundial 82, aunque después la historia fue otra", analizó Barbas, quien tras esa gira brilló en el Zaragoza y llegó a ganar el premio Don Balón al mejor extranjero en España.