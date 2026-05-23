23 de mayo de 2026 - 10:07

Durante el receso, Boca tomará fuertes decisiones sobre Claudio Úbeda y el plantel

El Xeneize podría tener movimiento fuerte en su plantel profesional mientras se dispute el Mundial 2026.

Claudio Úbeda, el DT de Boca

Claudio Úbeda, el DT de Boca

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después del jueves, Boca afrontará el parate por el Mundial 2026. Será la ocasión perfecta para tomar decisiones futbolísticas sin que apremie el tiempo, por lo que se esperan definiciones importantes respecto al entrenador, y a varios jugadores del plantel.

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El fútbol argentino ingresará en un periodo sin actividad debido a la Copa del Mundo, y en La Ribera saben que esas semanas sin competencia deben servir para reordenar las prioridades. Así, en esos días Juan Román Riquelme meterá mano a fondo en el vestuario y el banco de suplentes.

La continuidad de Claudio Úbeda se decidirá el jueves:

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Claudio Úbeda se hizo cargo de Boca en un difícil contexto.

Claudio Úbeda se hizo cargo de Boca en un difícil contexto.

El primer tema a tratar es la continuidad de Claudio Úbeda. El contrato expira en junio y los altos mandos optaron por el silencio absoluto, postergando cualquier charla sobre su renovación hasta que finalice el duelo de Copa Libertadores ante la Católica. Por eso, el Sifón se juega el pellejo este jueves. Una victoria mantendrá vivas sus chances de continuidad, mientras que un traspié abrirá las puertas a una salida.

Más allá de quién se siente en el banco en el segundo semestre, la mesa chica de Brandsen 805 ya diagramó la hoja de ruta para la ventana de transferencias. La prioridad absoluta y de carácter urgente será abrochar un arquero de renombre. La durísima baja de Agustín Marchesín, rotura de ligamentos cruzados frente a Barcelona de Ecuador, dejó el puesto desguarnecido de cara al futuro. Los nombres en carpeta se resguardan con extremo recelo, pero las tratativas formales ya están en marcha.

Las posibles salidas de Boca a mitad de año:

Carlos Palacios, atacante chileno de Boca Juniors
Carlos Palacios, atacante chileno de Boca Juniors

Carlos Palacios, atacante chileno de Boca Juniors

También puede haber noticias respecto a las salidas. Es un rumor cada vez más fuerte que Milton Giménez es la obsesión de Racing, pero la respuesta de la dirigencia azul y oro fue un no rotundo ante la prolongada inactividad de Edinson Cavani y los problemas físicos de Adam Bareiro. Aunque una buena oferta puede cambiar las prioridades.

Una realidad diametralmente opuesta es la que vive el chileno Carlos Palacios. Su estadía en el club estuvo signada por la mala fortuna desde que una sinovitis en la rodilla derecha lo marginó de las canchas. Colo-Colo ya intenta repatriarlo, y Boca pide cinco millones de dólares para dejarlo ir.

Así, Boca afrontará las próximas semanas con la tranquilidad de no jugar partidos, y con la necesidad de tomar determinaciones fuertes respecto a su plantel y cuerpo técnico.

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