19 de mayo de 2026 - 23:56

Con un pésimo arbitraje y el VAR en contra, Boca empató con Cruzeiro pero sigue con vida en la Copa Libertadores

Boca igualó 1-1 con Cruzeiro en un partido repleto de polémica. El VAR le anuló el gol del triunfo a Merentiel y en la última jugada, no lo llamó al árbitro tras una claro penal. 

COPA LIBERTADORES. Boca recibe a Cruzeiro con la obligación de cantar victoria en La Bombonera.&nbsp;

COPA LIBERTADORES. Boca recibe a Cruzeiro con la obligación de cantar victoria en La Bombonera. 

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Para soñar con la Copa Lbiertadores, Boca está obligado a cantar victoria ante Cruzeiro.&nbsp;

Para soñar con la Copa Lbiertadores, Boca está obligado a cantar victoria ante Cruzeiro. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Increíble partido en La Bombonera. Boca sufre, le cuesta, pero sigue con vida en la Copa Libertadores. Por la quinta fecha de la fase clasificatoria, igualó 1-1 con Cruzeiro con un arbitraje muy polémico del árbitro Jesús Valenzuela Sáez, quien, por intermedio del VAR, convalidó el empate del conjunto de Belo Horizonte tras una mano previa, le anuló el gol del triunfo de Merentiel por una mano de Delgado y, en la última jugada del partido, una clara mano de un defensor visitante no fue sancionada ni advertida por el VAR. Dio por terminado el partido, lo que enfureció a todo el plantel xeneize.

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COPA LIBERTADORES. Boca igualó 1-1 con Cruzeiro y deberá ganarle sí o sí a la U Católica para meterse en octavos de final.

COPA LIBERTADORES. Boca igualó 1-1 con Cruzeiro y deberá ganarle sí o sí a la U Católica para meterse en octavos de final.

Ahora, Boca, para soñar con la clasificación a octavos de final, deberá ganarle sí o sí a la Universidad Católica de Chile, el jueves 28 de mayo en La Bombonera. Si suma los tres puntos, no dependerá de nadie.

Tras el empate, Boca mejoró y, minutos después, se fue expulsado Gerson tras un planchazo a Paredes. A partir de ese momento, Boca fue una aplanadora. Llegó el gol del triunfo a través de Merentiel, pero el VAR volvió a llamar y el juez dictaminó una mano previa de Delgado. La Bombonera explotaba. Y, en la última jugada del partido: centro, cabezazo, clara mano en el área de Cruzeiro y el juez terminó el partido. Insólito. Boca fue perjudicado, pero todavía tiene vida en este certamen continental.

El gol de Merentiel para Boca ante Cruzeiro tras un hermoso tiro libre de Paredes

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El gol de Fagner para lograr el empate de Cruzeiro ante Boca por la Copa Libertadores

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Cruzeiro se quedó con 10 hombres por la expulsión de Gerson por una plancha a Paredes

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El VAR le anuló el gol del triunfo a Boca ante Cruzeiro por una mano previa

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Era penal para Boca pero el árbitro ignoró el VAR

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Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores: estadísticas

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