19 de mayo de 2026 - 21:41

¿Apretada? La barra de Boca visitó al plantel en la previa al partido ante Cruzeiro por la Copa Libertadores

Antes del trascendental juego frente al conjunto de Belo Horizonte, por Copa Libertadores, la 12 tuvo una charla con los jugadores de Boca.

COPA LIBERTADORES. La barra de Boca perdió la paciencia y visitó al plantel en la previa del partido con Cruzeiro.&nbsp;

COPA LIBERTADORES. La barra de Boca perdió la paciencia y visitó al plantel en la previa del partido con Cruzeiro. 

Foto:

Gentileza.

Leé además

Momento complicado del Xeneize. Necesita un triunfo. Otro objetivo no cabe. 

Copa Libertadores: que resultados necesita Boca para meterse en octavos de final
Sufre Boca: Ascacíbar se pierde las dos finales de la Copa Libertadores por su expulsión en Ecuador. 

Sufre Boca: Ascacíbar se pierde las dos "finales" de la Copa Libertadores por su expulsión en Ecuador
image

Grabia aseguró que fue un mensaje de apoyo y que no tuvo tintes de apretada, sobre todo porque la situación todavía no es extrema. En la conversación quedó instalada la sensación de que como todavía quedaba una semana más hasta el cierre de la fase de grupos y el equipo aún podía revertir la tendencia en baja tras las últimas dos derrotas, por ahora la relación iba a seguir siendo cordial.

Embed

Está claro que Boca se juega muchísimo en estos dos partidos que le quedan en la Copa Libertadores. Encarar la segunda mitad del año fuera del máximo certamen continental sería un golpe durísimo en todos los aspectos: deportivo, interno (político) y econónico, tanto para el club como para los jugadores y, también, para la propia barra brava. Es por eso que la charla en el hotel Marriot buscó dejar en claro que esta noche cueste lo que cueste, esta noche tienen que ganar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

COPA LIBERTADORES. Boca recibe a Cruzeiro con la obligación de cantar victoria en La Bombonera. 
En Vivo

Copa Libertadores: con un tanto de Miguel Merentiel, Boca le gana a Cruzeiro 1-0 y respira

Boca se cansó y tomó una fuerte decisión con Exequiel Zeballos

Boca se cansó y tomó una fuerte decisión con Exequiel Zeballos: así será su futuro

Tensión en Boca por el futuro de Leandro Paredes y Exequiel Zeballos: podrían irse a mitad de año

Tensión en Boca por el futuro de Leandro Paredes y Exequiel Zeballos: podrían irse a mitad de año

Una figura de Independiente Rivadavia no descarta ir a Boca

Una figura de Independiente Rivadavia no descarta ir a Boca: "Riquelme me puede llamar"