¿Apretada? La barra de Boca visitó al plantel en la previa al partido ante Cruzeiro por la Copa Libertadores

En la previa al duelo ante Cruzeiro de esta noche por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, la barra brava de Boca se acercó hasta el hotel Marriot , de Ezeiza, donde estuvo concentrado el plantel, para tener una charla con los jugadores . Según contó Gustavo Grabia en TyC Sports, la reunión se dio en buenos términos, pero algunos futbolistas no se sintieron cómodos.

El encuentro se dio en la noche del lunes y del mismo participaron prácticamente todos los concentrados por Claudio Úbeda para el partido de Copa, de un lado; e i ntegrantes de los tres grupos que mandan en la 12, del otro: gente de Rafael Di Zeo, de Mauro Martín y de Marcelo Aravena. Incluso no se descarta que ellos mismos hayan estado presentes.

La barra habría manifestado que su intención era solamente alentarlos en la víspera de un encuentro que podía ser decisivo para el destino del club en la Copa Libertadores. Sin margen de error, todos en el mundo Boca son conscientes de que esta es una noche muy importante y la 12 le dio a entender a los jugadores que esta vez no podían fallar.

Grabia aseguró que fue un mensaje de apoyo y que no tuvo tintes de apretada, sobre todo porque la situación todavía no es extrema. En la conversación quedó instalada la sensación de que como todavía quedaba una semana más hasta el cierre de la fase de grupos y el equipo aún podía revertir la tendencia en baja tras las últimas dos derrotas, por ahora la relación iba a seguir siendo cordial.

Embed Los capos de ‘la 12’ se hicieron presentes en el Hotel Marriott de Ezeiza con un mensaje claro: “Déjense de joder, si pierden ustedes, perdemos TODOS”



El diálogo fue “en buenos términos”, aunque hay testigos que aseguran que los jóvenes se sintieron INTIMIDADOS



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Está claro que Boca se juega muchísimo en estos dos partidos que le quedan en la Copa Libertadores. Encarar la segunda mitad del año fuera del máximo certamen continental sería un golpe durísimo en todos los aspectos: deportivo, interno (político) y econónico, tanto para el club como para los jugadores y, también, para la propia barra brava. Es por eso que la charla en el hotel Marriot buscó dejar en claro que esta noche cueste lo que cueste, esta noche tienen que ganar.