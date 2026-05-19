Boca recibió una mala noticia en la previa al duelo clave con Cruzeiro en la Bombonera, por la Copa Libertadores : fueron notificados de que perderán a Santiago Ascacíbar para lo que queda de la fase de grupos por su sanción.

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El mediocampista, quien había sido expulsado en la derrota frente a Barcelona de Ecuador como visitante por patearle en la cabeza a Milton Céliz, finalmente recibió dos fechas de suspensión.

De esta manera, el exjugador de Estudiantes de La Plata se perderá las dos finales del Xeneize en lo que queda del grupo en la Libertadores: ya se esperaba su ausencia contra Cruzeiro y tampoco podrá jugar ante Universidad Católica en la última jornada.

Santiago Ascacibar Sufre Boca: Ascacíbar se pierde las dos "finales" de la Copa Libertadores por su expulsión en Ecuador. Gentileza

Por otra parte, en esta final anticipada frente al conjunto brasileño, el equipo de Claudio Úbeda tendrá otro foco de atención: hay tres futbolistas titulares que llegan al límite de amarillas.

Los apuntados son Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Ayrton Costa, quienes acumulan dos tarjetas en la fase de grupos y deberán cuidarse especialmente frente a Cruzeiro para no quedar suspendidos de cara a la última fecha.

Santiago Ascacibar Sufre Boca: Ascacíbar se pierde las dos "finales" de la Copa Libertadores por su expulsión en Ecuador. Gentileza

Con Boca tercero en el Grupo D con seis puntos, por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro -ambos con siete-, el margen de error es mínimo. Por eso, además de pensar en cómo ganarle al elenco brasileño, el Xeneize también deberá administrar con inteligencia el riesgo disciplinario para no llegar diezmado a la última fecha de la Libertadores.