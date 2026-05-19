19 de mayo de 2026 - 15:11

Sufre Boca: Ascacíbar se pierde las dos "finales" de la Copa Libertadores por su expulsión en Ecuador

El mediocampista del Boca recibió dos partidos de suspensión por su roja ante Barcelona de Ecuador: no jugará ni frente a Cruzeiro ni la Católica.

Sufre Boca: Ascacíbar se pierde las dos finales de la Copa Libertadores por su expulsión en Ecuador.&nbsp;

Sufre Boca: Ascacíbar se pierde las dos "finales" de la Copa Libertadores por su expulsión en Ecuador. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Por otra parte, en esta final anticipada frente al conjunto brasileño, el equipo de Claudio Úbeda tendrá otro foco de atención: hay tres futbolistas titulares que llegan al límite de amarillas.

Los apuntados son Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Ayrton Costa, quienes acumulan dos tarjetas en la fase de grupos y deberán cuidarse especialmente frente a Cruzeiro para no quedar suspendidos de cara a la última fecha.

Santiago Ascacibar
Sufre Boca: Ascac&iacute;bar se pierde las dos "finales" de la Copa Libertadores por su expulsi&oacute;n en Ecuador.&nbsp;

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Con Boca tercero en el Grupo D con seis puntos, por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro -ambos con siete-, el margen de error es mínimo. Por eso, además de pensar en cómo ganarle al elenco brasileño, el Xeneize también deberá administrar con inteligencia el riesgo disciplinario para no llegar diezmado a la última fecha de la Libertadores.

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