Boca recibe a Cruziero en un duelo clave por la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

Boca y Cruzeiro jugarán este martes desde las 21.30 en La Bombonera, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Prácticamente obligado a ganar para seguir con chances de meterse en los octavos de final como líder, un Xeneize con bajas de peso recibe al Raposa en un duelo clave.

Luego de un mes magnífico en el que estuvo 14 partidos invicto, el mejor Boca parece haberse disipado y necesita con urgencia reencontrarse con su mejor versión . En tan solo tres semanas se complicó la clasificación a la siguiente instancia de la Libertadores tras haber comenzado con el pie derecho y fue eliminado del Torneo Apertura como local frente a Huracán en tiempo extra.

Por la tercera fecha de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores, Cruzeiro venció a Boca por 1-0.

Al quedar afuera del campeonato local de forma prematura , Úbeda tuvo tiempo de sobra para preparar el encuentro. Se espera que en su mayoría jueguen los futbolistas que venían teniendo minutos, con Leandro Brey en el arco y una línea de cuatro en el fondo, donde estaría el único cambio por cuestiones futbolísticas: Malcom Braida jugaría de lateral por derecha por sobre Marcelo Weigandt, de bajos rendimientos. Junto al ex San Lorenzo irían Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Leandro Paredes y Milton Delgado se mantendrían en el mediocampo junto a Tomás Belmonte, que ocuparía la plaza del sancionado Santiago Ascacíbar, con Tomás Aranda como enganche y Miguel Merentiel en punta. Su compañero en la delantera es una incógnita, pues Milton Giménez no está al 100%, Adam Bareiro es baja y ni Edinson Cavani ni Carlos Palacios se encuentran óptimos para ser convocados, Exequiel Zeballos surge como una opción viable al igual que Ángel Romero.

Cómo llega Cruzeiro al duelo con Boca por la Copa Libertadores

Por el contrario, los de Belo Horizonte parecen haber superado el mal arranque de campaña y solo perdieron uno de los últimos nueve partidos, consiguiendo alejarse del descenso del Brasileirao y acercarse a los puestos que otorgan una plaza en competencias internacionales el año próximo. Vienen de tachar a Goiás de la Copa de Brasil y de salvar un empate contra Palmeiras en condición de visitante.

El primer partido entre ambos fue hace menos de un mes y estuvo marcado por la temprana expulsión de Adam Bareiro justo antes de finalizar la primera mitad. El entrenador xeneize cambió el planteo y salió a defenderse, concediendo el único tanto del encuentro a los 82 minutos por medio de Néiser Villarreal. La derrota comenzó la racha negativa de Boca, que ni siquiera pudo hacer tiros (independientemente si eran dirigidos al arco o no) en la totalidad del partido.

La probable formación de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Zeballos o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

El posible once de Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores

Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Los datos de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Árbitro: Jesús Valenzuela

VAR: Ángel Arteaga

Estadio: La Bombonera

Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas