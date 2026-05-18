18 de mayo de 2026 - 16:20

Boca recibe a Cruziero en un duelo clave por la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

Tras ser eliminado prematuramente del Apertura, Boca encara la recta final del campeonato continental obligado a quedarse con los tres puntos ante Cruzeiro.

Para soñar con la Copa Lbiertadores, Boca está obligado a cantar victoria ante Cruzeiro.&nbsp;

Para soñar con la Copa Lbiertadores, Boca está obligado a cantar victoria ante Cruzeiro. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Por la tercera fecha de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores, Cruzeiro venci&oacute; a Boca por 1-0.&nbsp;

Por la tercera fecha de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores, Cruzeiro venció a Boca por 1-0.

Al quedar afuera del campeonato local de forma prematura, Úbeda tuvo tiempo de sobra para preparar el encuentro. Se espera que en su mayoría jueguen los futbolistas que venían teniendo minutos, con Leandro Brey en el arco y una línea de cuatro en el fondo, donde estaría el único cambio por cuestiones futbolísticas: Malcom Braida jugaría de lateral por derecha por sobre Marcelo Weigandt, de bajos rendimientos. Junto al ex San Lorenzo irían Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Leandro Paredes y Milton Delgado se mantendrían en el mediocampo junto a Tomás Belmonte, que ocuparía la plaza del sancionado Santiago Ascacíbar, con Tomás Aranda como enganche y Miguel Merentiel en punta. Su compañero en la delantera es una incógnita, pues Milton Giménez no está al 100%, Adam Bareiro es baja y ni Edinson Cavani ni Carlos Palacios se encuentran óptimos para ser convocados, Exequiel Zeballos surge como una opción viable al igual que Ángel Romero.

Cómo llega Cruzeiro al duelo con Boca por la Copa Libertadores

Por el contrario, los de Belo Horizonte parecen haber superado el mal arranque de campaña y solo perdieron uno de los últimos nueve partidos, consiguiendo alejarse del descenso del Brasileirao y acercarse a los puestos que otorgan una plaza en competencias internacionales el año próximo. Vienen de tachar a Goiás de la Copa de Brasil y de salvar un empate contra Palmeiras en condición de visitante.

El primer partido entre ambos fue hace menos de un mes y estuvo marcado por la temprana expulsión de Adam Bareiro justo antes de finalizar la primera mitad. El entrenador xeneize cambió el planteo y salió a defenderse, concediendo el único tanto del encuentro a los 82 minutos por medio de Néiser Villarreal. La derrota comenzó la racha negativa de Boca, que ni siquiera pudo hacer tiros (independientemente si eran dirigidos al arco o no) en la totalidad del partido.

La probable formación de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Zeballos o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

El posible once de Cruzeiro vs. Boca, por la Copa Libertadores

Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Los datos de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

  • Hora: 21.30
  • TV: Fox Sports
  • Árbitro: Jesús Valenzuela
  • VAR: Ángel Arteaga
  • Estadio: La Bombonera

Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas

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