Por qué Lionel Scaloni podría hacerle ganar millones a Boca y River en el Mundial 2026

La FIFA implementará un sistema de compensación diaria para los clubes que cedan futbolistas, obligando a una redistribución de ingresos según el historial reciente.

La prelista de 55 nombres de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 no solo define el futuro deportivo de la Selección Argentina, sino que activa un millonario mecanismo financiero para los clubes locales. Boca y River podrían recibir ingresos históricos en dólares si sus jugadores llegan a la fase final en Norteamérica.

FIFA estableció un esquema de pagos por cada jornada que un futbolista esté afectado a la Copa del Mundo. Este beneficio económico depende directamente de cuántos días permanezca el jugador con su delegación, lo que convierte cada avance de ronda en un alivio financiero fundamental para las tesorerías de los clubes argentinos.

Diseño sin título - 2026-03-31T123306.616 Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.

El millonario canon diario y la letra chica del reparto Cada jugador citado genera un ingreso de 11.000 dólares diarios para las instituciones. Si un equipo logra que sus futbolistas alcancen la final el 19 de julio, las cifras totales superan el millón de dólares por institución en los escenarios más optimistas. Es dinero que entra directo a la caja y que, en el fútbol actual, rinde como agua en el desierto.

Sin embargo, el dinero no queda íntegramente en el club donde el profesional juega hoy. El reglamento de FIFA exige que el monto se reparta entre todos los equipos donde el profesional haya militado durante los últimos dos años. Por este motivo, River deberá compensar al Sevilla por Gonzalo Montiel o a la Fiorentina por Lucas Martínez Quarta, mientras que Boca hará lo propio con la Roma por Leandro Paredes.