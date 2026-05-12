Por qué Lionel Scaloni podría hacerle ganar millones a Boca y River en el Mundial 2026

La prelista de 55 nombres de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 no solo define el futuro deportivo de la Selección Argentina, sino que activa un millonario mecanismo financiero para los clubes locales. Boca y River podrían recibir ingresos históricos en dólares si sus jugadores llegan a la fase final en Norteamérica.
FIFA estableció un esquema de pagos por cada jornada que un futbolista esté afectado a la Copa del Mundo. Este beneficio económico depende directamente de cuántos días permanezca el jugador con su delegación, lo que convierte cada avance de ronda en un alivio financiero fundamental para las tesorerías de los clubes argentinos.
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Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.
El millonario canon diario y la letra chica del reparto
Cada jugador citado genera un ingreso de 11.000 dólares diarios para las instituciones. Si un equipo logra que sus futbolistas alcancen la final el 19 de julio, las cifras totales superan el millón de dólares por institución en los escenarios más optimistas. Es dinero que entra directo a la caja y que, en el fútbol actual, rinde como agua en el desierto.
Sin embargo, el dinero no queda íntegramente en el club donde el profesional juega hoy. El reglamento de FIFA exige que el monto se reparta entre todos los equipos donde el profesional haya militado durante los últimos dos años. Por este motivo, River deberá compensar al Sevilla por Gonzalo Montiel o a la Fiorentina por Lucas Martínez Quarta, mientras que Boca hará lo propio con la Roma por Leandro Paredes.
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Noche de Copa en la Bombonera: Boca busca la cima del grupo con Paredes y Marchesín.
El impacto de los extranjeros y las sorpresas de la prelista
El beneficio no se limita exclusivamente a los convocados por la Selección Argentina. Los planteles de Boca y River tienen extranjeros con serias chances de ser citados por sus respectivos países. Si Paraguay cuenta con Adam Bareiro o Ángel Romero, el club de la Ribera suma ingresos. Lo mismo sucede con River si Uruguay convoca a Matías Viña o Colombia llama a Juan Fernando Quintero.
Kendry Páez
Kendry Páez será refuerzo de River Plate
Incluso existen casos particulares como el del juvenil ecuatoriano Kendry Páez. Aunque su pase pertenece a un grupo empresario, River recibiría una porción del monto que la FIFA deposite debido al tiempo que el jugador pasó en la institución durante el período computable de dos años. Es una ingeniería financiera que premia la presencia de figuras internacionales en el fútbol doméstico.