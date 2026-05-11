Mundial 2026: Quiénes son los argentinos campeones del mundo que no jugarán la próxima cita ecuménica

Mundial 2026. Ni los campeones tienen el puesto asegurado. Scaloni presentó una prelista de 55 nombres con ausencias de peso de Qatar 2022.

Papu Gómez y Ángel Di María, campeones del mundo 2022, no jugarán el Mundial 2026.

Lionel Scaloni volvió a sacudir el tablero. La prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 es una declaración de principios. El DT de Pujato ha dejado claro que, aunque la gratitud por la Copa del Mundo es eterna, el recambio generacional es una urgencia que no admite demoras.

Selección Argentina: El adiós a los históricos y las ausencias de peso La nómina ratifica cierres de ciclo esperados pero no por ello menos impactantes. Con Ángel Di María y Franco Armani fuera tras sus retiros anunciados, la lupa se posó en las bajas tácticas. Las ausencias de Paulo Dybala y Ángel Correa son los datos más fuertes; dos piezas de recambio históricas que hoy parecen ceder su lugar ante la irrupción de nuevas variantes. Otros dos campeones del mundo que no estarán en el Mundial 2026 serán: Papu Gómez, nunca más fue convocado tras Qatar 2022 y Juan Foyh, quién sufrió la rotura del tendón de aquiles, lo que lo tendrá más de seis meses fuera de las canchas.

Paulo Dybala, figura de la Selección Argentina Paulo Dybala no jugará el próximo Mundial 2026 con la Selección Argentina. Lionel Scaloni, lo marginó por sus reiteradas lesiones.

Selección Argentina: De las joyas de River a la defensa del futuro El mensaje de Scaloni es nítido: el camino hacia 2030 ya comenzó. La inclusión de Franco Mastantuono y Claudio Echeverri encabeza una camada de "Europibes" y talentos locales que piden pista.

Los pilares: Messi, De Paul y el "Dibu" Martínez sostienen la estructura.

La proyección: Alejandro Garnacho, Nico Paz y Valentín Barco ya no son promesas, sino realidades.

La retaguardia: Con nombres como Lautaro Di Lollo y Agustín Giay, el cuerpo técnico empieza a moldear la defensa de la próxima década. Seleción Argentina: Un mediocampo en disputa permanente La zona de gestación es donde la competencia se vuelve más feroz. Scaloni sorprendió al citar a Milton Delgado y Máximo Perrone, quienes deberán luchar por un hueco en un sector donde Alan Varela (Porto) y Ezequiel "Equi" Fernández (Leverkusen) parecen haber blindado su pasaje gracias a sus presentes europeos.