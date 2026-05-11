11 de mayo de 2026 - 15:52

Mundial 2026: Quiénes son los argentinos campeones del mundo que no jugarán la próxima cita ecuménica

Mundial 2026. Ni los campeones tienen el puesto asegurado. Scaloni presentó una prelista de 55 nombres con ausencias de peso de Qatar 2022.

Papu Gómez y Ángel Di María, campeones del mundo 2022, no jugarán el Mundial 2026.&nbsp;

Papu Gómez y Ángel Di María, campeones del mundo 2022, no jugarán el Mundial 2026. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Selección Argentina: El adiós a los históricos y las ausencias de peso

La nómina ratifica cierres de ciclo esperados pero no por ello menos impactantes. Con Ángel Di María y Franco Armani fuera tras sus retiros anunciados, la lupa se posó en las bajas tácticas. Las ausencias de Paulo Dybala y Ángel Correa son los datos más fuertes; dos piezas de recambio históricas que hoy parecen ceder su lugar ante la irrupción de nuevas variantes. Otros dos campeones del mundo que no estarán en el Mundial 2026 serán: Papu Gómez, nunca más fue convocado tras Qatar 2022 y Juan Foyh, quién sufrió la rotura del tendón de aquiles, lo que lo tendrá más de seis meses fuera de las canchas.

Paulo Dybala, figura de la Selección Argentina
Paulo Dybala no jugar&aacute; el pr&oacute;ximo Mundial 2026 con la Selecci&oacute;n Argentina. Lionel Scaloni, lo margin&oacute; por sus reiteradas&nbsp; lesiones.&nbsp;

Paulo Dybala no jugará el próximo Mundial 2026 con la Selección Argentina. Lionel Scaloni, lo marginó por sus reiteradas lesiones.

  • Los pilares: Messi, De Paul y el "Dibu" Martínez sostienen la estructura.

  • La proyección: Alejandro Garnacho, Nico Paz y Valentín Barco ya no son promesas, sino realidades.

  • La retaguardia: Con nombres como Lautaro Di Lollo y Agustín Giay, el cuerpo técnico empieza a moldear la defensa de la próxima década.

Seleción Argentina: Un mediocampo en disputa permanente

La zona de gestación es donde la competencia se vuelve más feroz. Scaloni sorprendió al citar a Milton Delgado y Máximo Perrone, quienes deberán luchar por un hueco en un sector donde Alan Varela (Porto) y Ezequiel "Equi" Fernández (Leverkusen) parecen haber blindado su pasaje gracias a sus presentes europeos.

Alan Varela volvería a ser titular en Boca. El pedido de todo el público Xeneize. / Gentileza.
Alan Varela a&uacute;n sue&ntilde;a con el Mundial 2026, representando a la Selecci&oacute;n Argentina.&nbsp;

Alan Varela aún sueña con el Mundial 2026, representando a la Selección Argentina.

"La idea es evitar el estancamiento. Mantener el hambre de gloria inyectando frescura a un grupo que ya lo ganó todo".

Selección Argentina: El sueño del corte final

De los 55 nombres iniciales, solo un grupo selecto llegará a la nómina definitiva. Mientras figuras del medio local como Aníbal Moreno y Facundo Cambeses mantienen la ilusión, el cuerpo técnico se prepara para un recorte que, según se prevé, será tan necesario como doloroso para varios campeones del mundo.

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