8 de mayo de 2026 - 17:29

Para Lionel Messi, Argentina no es candidata a ganar el Mundial 2026: "Hay otras selecciones favoritas"

Messi palpitó lo que será el Mundial 2026 y si bien no pudo ocultar su ilusión por lograr el "bi", admitió que hay otros aspirantes al título.

Lionel Messi sobre los candidatos para el Mundial: Por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor

Lionel Messi sobre los candidatos para el Mundial: "Por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor"

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A pesar de la mística que rodea a la Scaloneta, el "10" reconoció en el programa Lo del Pollo que el presente del equipo tiene sus matices. Si bien la unión del vestuario es inquebrantable, el ritmo de competencia y las lesiones han hecho mella en el plantel.

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Todos sue&ntilde;an con el Bicampeonato. Messi, tambi&eacute;n, pero fiel a su estilo, asegur&oacute; que hay otros equipos candidatos para ganar el Mundial 2026.&nbsp;&nbsp;

Todos sueñan con el Bicampeonato. Messi, también, pero fiel a su estilo, aseguró que hay otros equipos candidatos para ganar el Mundial 2026.

"Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino... pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos, que llegan mejor como grupo y selección", analizó con frialdad el astro del Inter Miami.

  • Francia: La señaló como la selección que "se ve muy bien otra vez" por su profundidad de plantel.

  • España: Destacó su nivel colectivo actual.

  • Brasil: Pese a sus altibajos, Leo recordó que por historia y calidad individual "siempre es candidata".

  • Las potencias de siempre: No dejó fuera de la lista a Alemania, Inglaterra y una Portugal que calificó como "muy competitiva".

Competir hasta el final: El mensaje a la hinchada

Que Argentina no llegue con el cartel de favorita no significa que vaya de paseo. Messi dejó claro que, aunque el camino sea más cuesta arriba que en Qatar, el ADN competitivo de este grupo no ha cambiado.

"Esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo", avisó el capitán, subrayando que el equipo dejará el alma por intentar el bicampeonato, incluso aceptando que, en los papeles, hoy otros parecen más fuertes.

A poco más de un mes para que la pelota ruede, el mensaje de Leo es una invitación al realismo: corazón caliente para alentar, pero cabeza fría para entender que esta vez, el trono tiene otros pretendientes.

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