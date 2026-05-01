Cómo ir al Mundial 2026 "gratis": las marcas que sortean viajes para alentar a la Selección Argentina

El sueño de acompañar a la Scaloneta en el Mundial 2026 se enfrenta a la barrera de un presupuesto de miles de dólares y ante esto los fanáticos buscan alternativas para decir presente en la cita mundialista.

Ante este escenario, la estrategia de las principales marcas en Argentina ha girado hacia un objetivo claro: dar oportunidades de acceder al torneo a través de los consumos del día a día .

Múltiples empresas de diversos sectores, desde bancos hasta cadenas de comida rápida, compiten en una verdadera "maratón de marketing" para fidelizar clientes. Asimismo, hay que prestar atención a las bases y condiciones de cada promoción a la hora de participar.

Las marcas de consumo masivo lideran la ofensiva con mecánicas simples. Cerveza Quilmes , bajo el lema “Co-Razones para creer”, invita a los usuarios a escanear códigos QR en sus envases y cargarlos vía WhatsApp para participar por el viaje y premios instantáneos como televisores. Este sorteo incluye el viaje, estadía y dos partidos del Mundial.

En una línea similar, Rexona ofrece paquetes que incluyen hasta 12 noches de estadía para ver los partidos contra Austria y Jordania. Para participar se debe cargar el número de lote de sus desodorantes de edición coleccionable en la página web. En este caso, el sorteo se llevará a cabo el 29 de mayo.

Otra de las grandes marcas que sortean viajes al Mundial es Lays con la compra de sus productos, los cuales incluyen una tira con un código QR para registrarse, donde se debe cargar el número de lote del producto en el sitio web de la marca para participar.

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El rubro financiero y tecnología

Para quienes buscan una experiencia completa sin preocupaciones, las entidades bancarias han puesto en juego paquetes que cubren no solo el traslado y el hotel, sino también las entradas y los viáticos.

Banco Provincia sortea 10 paquetes para dos personas entre quienes utilicen sus tarjetas Visa, cubriendo incluso los traslados internos. Otros jugadores de peso como BBVA y Banco Macro también han sumado decenas de paquetes a la oferta disponible en el mercado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NaranjaX/status/2044037961495523790?s=20&partner=&hide_thread=false Daleee que sos vosss.

Si tu apellido está entre los 26 convocados para ir a la Copa, vos también podés viajar.

Enterate cómo participar y sumar chances de ganar en https://t.co/4MCJRyhZQD pic.twitter.com/TumiHxI7gK — Naranja X (@NaranjaX) April 14, 2026

Por otro lado, Naranja X lanzó una llamativa propuesta: “si tu apellido está entre los 26 convocados para ir a la copa, vos también podés viajar”. En este caso, los pagos de servicios, recargas de transporte y pagos con QR suman más chances.

Una de las marcas que sorprendió fue Nubia, que puso en marcha la “Promo Mundial”, combinando la compra de smartphones con la posibilidad de participar por un viaje para dos personas con todo incluido para asistir al partido del 27 de junio entre Argentina y Jordania, correspondiente a la fase de grupos.

Energía y gastronomía en movimiento

Otro de los que ofrece viajes al mundial es Grupo Lorenzo que con la compra de 0km, usado o moto podes participar por un viaje para alentar a la Selección Argentina. El sorteo tiene validez hasta el 15 de mayo y el premio es para una persona con la posibilidad de presenciar solo un encuentro en Estados Unidos.

El sector de los combustibles no se queda atrás. YPF, mediante su promoción “Argentina llena de energía”, utiliza la gamificación en su app para ofrecer una “raspadita” virtual que otorga premios instantáneos y la posibilidad de ganar uno de los 8 viajes que sortea semanalmente.

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Shell también permite acumular chances cargando más de 20 litros de Shell V-Power o en compras superiores a $10.000 en sus tiendas a través de su aplicación Shell Box, para participar por paquetes para dos personas para ir a ver los últimos dos partidos de la fase de grupos. Esta promoción es válida hasta el 10 de mayo en todas las estaciones del país y el sorteo se realizará al día siguiente.

En el rubro gastronómico, la cadena Mostaza ha sorprendido con la ambiciosa promesa de llevar a 23 hinchas al torneo, convirtiéndose en la marca argentina que más viajes sortea. La iniciativa apunta al consumo a través de MostaClub, el nuevo programa de fidelización de la empresa.

También Pedidos Ya se sumó a la iniciativa, donde los usuarios deberán realizar compras por un mínimo de $10.000 en la sección Market. En este caso se sortea solo un viaje para ir a ver los tres partidos de fase de grupo en Estados Unidos con alojamiento y aéreo incluidos.

Ante la sensibilidad económica actual, la clave para el hincha no es necesariamente gastar más, sino centralizar sus consumos habituales en aquellas marcas que ya tienen estas promociones activas. De esta manera, el pago de una compra en el supermercado o la carga de nafta dejan de ser un gasto ordinario para convertirse en una oportunidad real de alcanzar un asiento en el Mundial.