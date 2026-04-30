30 de abril de 2026 - 17:27

Mundial 2026: Gianni Infantino ratificó la presencia de Irán en la Copa del Mundo

Gianni Infantino aseguró durante el 76° Congreso de la FIFA que Irán jugará el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

MUNDIAL 2026. Infantino volvió a ratificar la presencia de Irán.&nbsp;

MUNDIAL 2026. Infantino volvió a ratificar la presencia de Irán. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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"Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles", amplió Infantino al respecto.

Se esperaba que los funcionarios de la federación iraní de fútbol, incluido su presidente Mehdi Taj, asistieran al congreso en Vancouver; pero la nación fue la única de las 211 asociadas que no estuvo presente.

La agencia de noticias iraní Tasnim informó previamente que la delegación tuvo que dar marcha atrás en el control fronterizo, citando el trato recibido por parte de las autoridades de inmigración canadienses.

Aunque el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dicho anteriormente que Irán sería bienvenido pero "no deberían participar por su propia vida y seguridad", y pese a que el país asiático solicitó jugar sus partidos en México, Infantino sostiene que el equipo participará según lo programado originalmente.

Calendario de Irán en el Mundial 2026

* 15 de junio: vs. Nueva Zelanda (Los Ángeles)

* 21 de junio: vs. Bélgica (Los Ángeles)

* 26 de junio: vs. Egipto (Seattle)

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