El mandamás del fútbol mundial se refirió al tema durante el desarrollo del Congreso anual de la organización, que se está celebrando en la ciudad de Vancouver: "Por supuesto, Irán va a jugar en los Estados Unidos de América . El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos".

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Il presidente della Fifa Infantino ad Antalya per l’Iran e sbloccare la situazione in vista dei Mondiali: “Non c’è nessun piano B, l’Iran giocherà la Coppa del Mondo” pic.twitter.com/vSCPjIeR4T

"Hay que mostrarnos contentos. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles" , amplió Infantino al respecto.

Irán fue el único país que no estuvo representado este jueves durante el evento anual de la FIFA . Sin embargo, Gianni Infantino, presidente del organismo rector del fútbol mundial, reiteró que el país "participará" en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Gianni Infantino ratificó la presencia de Irán en la Copa del Mundo.

Se esperaba que los funcionarios de la federación iraní de fútbol, incluido su presidente Mehdi Taj, asistieran al congreso en Vancouver; pero la nación fue la única de las 211 asociadas que no estuvo presente.

La agencia de noticias iraní Tasnim informó previamente que la delegación tuvo que dar marcha atrás en el control fronterizo, citando el trato recibido por parte de las autoridades de inmigración canadienses.

Aunque el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dicho anteriormente que Irán sería bienvenido pero "no deberían participar por su propia vida y seguridad", y pese a que el país asiático solicitó jugar sus partidos en México, Infantino sostiene que el equipo participará según lo programado originalmente.

Calendario de Irán en el Mundial 2026

* 15 de junio: vs. Nueva Zelanda (Los Ángeles)

* 21 de junio: vs. Bélgica (Los Ángeles)

* 26 de junio: vs. Egipto (Seattle)