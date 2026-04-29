Pura vigencia: Cristiano Ronaldo volvió a convertir y se acerca al título en Arabia Saudita

El Bicho anotó en el triunfo del Al Nassr sobre Al Ahli en la Liga de Arabia Saudita. Está a punto de ser campeón, y de llegar a los 1000 goles.

Cristiano Ronaldo se hizo presente en el triunfo 2 a 0 del Al Nassr ante el Al Ahli, en la Liga de Arabia Saudita, y está cada vez más cerca de conseguir dos hitos más para su carrera: el primer título en Medio Oriente, y el gol número 1000 de su trayectoria profesional en el fútbol. Una locura.

El Bicho es un ejemplo de vigencia, y a sus cuatro décadas de vida continúa siendo importante para sus equipos. En esta ocasión, apareció para abrir el marcador en la victoria del Al Nassr en el marco de la fecha 30 de la Primera División de Arabia.

Después de un partido muy parejo y disputado, la primera alegría llegó sobre el minuto 31 del complemento. El Luso Joao Félix ejecutó de gran manera un tiro de esquina, y su compatriota se elevó en el área para superar a todos los rivales y estampar el 1 a 0 con un cabezazo imparable.

Otro gol de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: Embed CRISTIANO RONALDO



970 gols oficiais na carreira!



Faltam 30 para o gol 1000°



AL NASSR ABRE O PLACAR DIANTE DO AHLI. pic.twitter.com/0gY5d2AC6N — Douglas Fernandes CR7 (@Dougllasfernan) April 29, 2026

Con este grito, Cristiano Ronaldo alcanzó los 120 goles en 137 partidos disputados con la camiseta del club Saudí, con el cual además sumó 23 asistencias. En total, en su carrera convirtió 970 y se acerca a la línea de 1000 tantos, una cifra que parece inalcanzable para cualquier mortal y que intentará alcanzar en el Mundial 2026.