Pura vigencia: Cristiano Ronaldo volvió a convertir y se acerca al título en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo se hizo presente en el triunfo 2 a 0 del Al Nassr ante el Al Ahli, en la Liga de Arabia Saudita, y está cada vez más cerca de conseguir dos hitos más para su carrera: el primer título en Medio Oriente, y el gol número 1000 de su trayectoria profesional en el fútbol. Una locura.
El Bicho es un ejemplo de vigencia, y a sus cuatro décadas de vida continúa siendo importante para sus equipos. En esta ocasión, apareció para abrir el marcador en la victoria del Al Nassr en el marco de la fecha 30 de la Primera División de Arabia.
Después de un partido muy parejo y disputado, la primera alegría llegó sobre el minuto 31 del complemento. El Luso Joao Félix ejecutó de gran manera un tiro de esquina, y su compatriota se elevó en el área para superar a todos los rivales y estampar el 1 a 0 con un cabezazo imparable.
Con este grito, Cristiano Ronaldo alcanzó los 120 goles en 137 partidos disputados con la camiseta del club Saudí, con el cual además sumó 23 asistencias. En total, en su carrera convirtió 970 y se acerca a la línea de 1000 tantos, una cifra que parece inalcanzable para cualquier mortal y que intentará alcanzar en el Mundial 2026.
Sobre el cierre, cuando el elenco contrincante apretaba en su búsqueda de igualar las acciones, Al Nassr volvió a golpear a través de un disparo de corta distancia de Kinsgley Coman, tras capturar un rebote de un córner.
Con este triunfo, la institución que cuenta con Cristiano como capitán quedó al borde de consagrarse campeón de la Liga de Arabia, ya que se encuentra líder con 79 puntos a falta de cinco fechas, a ocho de distancia del principal perseguidor Al Hilal, y a trece de Al Ahli, que es el actual ganador de la Liga de Campeones de Asia. A