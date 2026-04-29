Dudas en River: Eduardo Coudet define el once para enfrentar a Bragantino en Brasil

Este jueves por la noche River debe visitar Brasil para medirse con RB Bragantino , en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A pesar de la cercanía del duelo, su DT todavía no confirma el equipo.

Es cierto que el Millonario elevó su rendimiento desde la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica, si se toma como parámetro el último tramo del proceso de Marcelo Gallardo. Sin embargo, ese nivel todavía no es el deseado por el entrenador , que continúa buscando respuestas en determinados sectores del campo de juego.

La goleada ante Aldosivi en el Monumental la fecha pasada ayudó a que la situación comience a esclarecerse, sobre todo porque algunos jugadores que venían teniendo un flojísimo presente se hicieron sentir en el marcador. Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez fueron los autores de los gritos locales, y meten presión para ir desde el arranque.

Más allá de lo futbolístico, Coudet tiene que trabajar lo motivacional con con su plantel de River.

A partir de lo practicado en la semana, quedó claro que el Chacho no cambiará demasiado la estructura del equipo para visitar a Bragantino. Así, 9 de los once que saltaron al campo ante el Tiburón están confirmados para el duelo por Sudamericana, dejando dos espacios sin definir.

El primer puesto que se mantiene en disputa es el del volante por izquierda, que en ocasiones termina siendo casi un tercer delantero. La fecha anterior jugó Ian Subiabre, con más rodaje y mejor considerado por el entrenador. Sin embargo, el ecuatoriano sumó buenos minutos y hasta convirtió un gol. Entre los dos pelean por un lugar.

El otro sector donde todavía no hay una determinación de Coudet es el delantero de referencia en el área. Colidio está adentro, pero su acompañante tendrá que salir entre Maximiliano Salas y Joaquín Freitas. El exRacing no termina de engranar, y el DT no lo ve bien para estar de titular, pero el juvenil no cuenta con demasiada experiencia y eso le abre la puerta a la duda.

La probable formación de River para visitar a Bragantino:

Con esas dos incógnitas sin despejar, la probable formación de River para medirse con Bragantino este jueves es con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas.