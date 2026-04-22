River: Eduardo Coudet busca variantes en zonas claves para levantar cabeza

La derrota de River el pasado fin de semana en el Superclásico ante Boca obliga a su entrenador a pensar bien los pasos a seguir. Rendimientos flojos, una dura lesión que trastoca los planes, y el cansancio por los partidos acumulados comienzan a notarse. Así, el duelo ante Aldosivi por Liga Profesional requiere nuevos intérpretes.

Héctor Paletta rompió el silencio y defendió su tarea en el VAR de River - Boca

En las primeras prácticas de la semana quedó claro el panorama complicado que afronta el Chacho, que se debate la decisión a tomar en tres puestos. La zona defensiva, el mediocampo, y el delantero de área.

De atrás para adelante, la incógnita inicial pasa por la zaga de centrales , quienes no terminan de darle seguridad al entrenador. Esto permite pensar que uno de los dos podría salir en el plazo corto de tiempo. Con Pezzella ya recuperado, el que tiene todos los números para dejar su lugar entre los once es Lautaro Rivero. Por ahora, ante Aldovisi tendrá una chance más.

En el mediocampo hay otra duda, entre Kendry Páez e Ian Subiabre . El Ecuatoriano jugó ante Boca y decepcionó con un flojo rendimiento, pero el que le pelea el puesto tampoco convenció cuando estuvo en la formación. Así, el Chacho deberá poner en la balanza a que futbolista le da el espaldarazo de confianza.

La última incógnita, y la más importante, es la del acompañante de Facundo Colidio. Con Sebastián Driussi afuera por lesión, el DT debe encontrar rápidamente a un jugador que pueda sostener la presión de aportarle goles al equipo. Los que disputan esa chance son Maximiliano Salas, Joaquín Freitas, y Agustín Ruberto.

Sebastián Driussi Driussi es baja para los próximos partidos, y Coudet no tiene en claro como reemplazarlo Gentileza

El exRacing ingresó frente al Xeneize y está por encima en la consideración del entrenador por experiencia y características. Sin embargo, la relación con el hincha pasa por su peor momento debido al flojísimo rendimiento mostrado. Freitas es la segunda opción, aunque sus pocos partidos hacen dudar a Coudet respecto a su capacidad de soportar la presión del momento. Por último, Ruberto volvería al banco y podría contar con algunos minutos en el complemento.

Así, River se prepara para visitar a Aldosivi con dos objetivos en la mente: ganar, y convencer. Para el cuerpo técnico será un partido clave para conocer quién está para seguir en el futuro cercano.

La probable formación de River ante Aldosivi:

A esta altura de la semana, el once inicial que pondría Eduardo Coudet frente al Tiburón será con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.