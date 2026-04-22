22 de abril de 2026 - 18:15

River: Eduardo Coudet busca variantes en zonas claves para levantar cabeza

El entrenador planifica cambios para medirse con Aldosivi, por la Liga Profesional. Podrían ser tres, uno en cada línea.

El DT de River debe encontrar el equipo para revertir el flojo presente

El DT de River debe encontrar el equipo para revertir el flojo presente

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

River - Boca: Héctor Paletta rompió el silencio y defendió su tarea en el VAR

Héctor Paletta rompió el silencio y defendió su tarea en el VAR de River - Boca
Fin de una tradición: no se podrán lanzar más papeles en las canchas de fútbol de CABA tras el Superclásico.

Chau papelitos tras el Superclásico: CABA elimina el tradicional recibimiento por estos motivos

En las primeras prácticas de la semana quedó claro el panorama complicado que afronta el Chacho, que se debate la decisión a tomar en tres puestos. La zona defensiva, el mediocampo, y el delantero de área.

Las tres dudas de Eduardo Coudet:

River vs Boca
Kendry P&aacute;ez pelea por un lugar entre los titulares

Kendry Páez pelea por un lugar entre los titulares

De atrás para adelante, la incógnita inicial pasa por la zaga de centrales, quienes no terminan de darle seguridad al entrenador. Esto permite pensar que uno de los dos podría salir en el plazo corto de tiempo. Con Pezzella ya recuperado, el que tiene todos los números para dejar su lugar entre los once es Lautaro Rivero. Por ahora, ante Aldovisi tendrá una chance más.

En el mediocampo hay otra duda, entre Kendry Páez e Ian Subiabre. El Ecuatoriano jugó ante Boca y decepcionó con un flojo rendimiento, pero el que le pelea el puesto tampoco convenció cuando estuvo en la formación. Así, el Chacho deberá poner en la balanza a que futbolista le da el espaldarazo de confianza.

La última incógnita, y la más importante, es la del acompañante de Facundo Colidio. Con Sebastián Driussi afuera por lesión, el DT debe encontrar rápidamente a un jugador que pueda sostener la presión de aportarle goles al equipo. Los que disputan esa chance son Maximiliano Salas, Joaquín Freitas, y Agustín Ruberto.

Sebastián Driussi
Driussi es baja para los pr&oacute;ximos partidos, y Coudet no tiene en claro como reemplazarlo

Driussi es baja para los próximos partidos, y Coudet no tiene en claro como reemplazarlo

El exRacing ingresó frente al Xeneize y está por encima en la consideración del entrenador por experiencia y características. Sin embargo, la relación con el hincha pasa por su peor momento debido al flojísimo rendimiento mostrado. Freitas es la segunda opción, aunque sus pocos partidos hacen dudar a Coudet respecto a su capacidad de soportar la presión del momento. Por último, Ruberto volvería al banco y podría contar con algunos minutos en el complemento.

Así, River se prepara para visitar a Aldosivi con dos objetivos en la mente: ganar, y convencer. Para el cuerpo técnico será un partido clave para conocer quién está para seguir en el futuro cercano.

La probable formación de River ante Aldosivi:

A esta altura de la semana, el once inicial que pondría Eduardo Coudet frente al Tiburón será con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Adam Bareiro confesó que tenía un festejo por si anotaba en el River - Boca

Boca: Adam Bareiro contó lo que tenía pensado si le hacía un gol a River

Boca y River se podrían cruzas en los playoffs del Torneo Apertura. 

Superclásico: El camino de Boca y River hacia un posible cruce en playoffs del Torneo Apertura

River pidió no ver más a Héctor Paletta

River recurrió a la AFA para pedir una fuerte determinación con Héctor Paletta

Todos los jugadores de River reclamaron penal, pero Darío Herrera no sancionó y el VAR, a cargo de Héctor Paletta, no lo convocó a revisar.

Superclásico bajo la lupa: River reclamó penal y el VAR volvió a quedar en el centro de la escena