Tim Payne, el futbolista furor del Mundial 2026, habló de Argentina: "Conozco a Boca y a River"

La tranquilidad con la que se preparaba el futbolista neozelandés Tim Payne se rompió por completo hace pocos días, cuando fue receptor de una lluvia de nuevos seguidores en las redes sociales producto de un reto viral de un influencer argentino. Este miércoles, el jugador que disputará el Mundial 2026 rompió el silencio.

Payne volvió a ser protagonista en la previa de la Copa del Mundo, esta vez por una inesperada aparición en el canal de streaming Luzu TV. El lateral de Nueva Zelanda atendió en vivo una llamada telefónica y habló por primera vez sobre el fenómeno que lo convirtió en uno de los futbolistas más populares entre los argentinos en las últimas semanas.

Los conductores del programa decidieron contactarlo y, para sorpresa de todos, el defensor respondió. Durante la charla, Payne reconoció que todavía intenta comprender el impacto que tuvo su repentina fama en las redes sociales, donde pasó de tener apenas unos miles de seguidores a acumular millones gracias al apoyo de usuarios argentinos.

Nico Ochiatto llamó a Tim Payne, el jugador del momento, mientras estaban en vivo en Luzu, ATENDIÓ y Marcos Giles fue el intermediario con su inglés. "¿Argentina? Conozco a BOCA y RIVER", dijo. Momentazo. pic.twitter.com/xSJbVL4jiM

Sin poder entenderlo del todo, Tim mostró su incredulidad por la situación. “Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo”, expresó el futbolista de 32 años.

Payne sabe que será difícil devolver la atención que le presta el público con resultados. Es que Nueva Zelanda es uno de los equipos más humildes de la Copa, y llega tras caer 4-0 frente a Haití en un amistoso: “No fue nuestra mejor actuación, pero estamos entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo”, afirmó.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando le preguntaron qué conocía de Argentina. Su respuesta fue tan breve como contundente: “Conozco a Boca. También a River.” La frase rápidamente se viralizó y generó repercusión entre los hinchas argentinos que sueñan verlo en alguno de los grandes del fútbol local.