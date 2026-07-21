El mensaje de Lisandro Martínez tras el subcampeonato: "Con dolor en el alma"

El defensor de la Selección argentina , Lisandro Martínez , compartió un extenso mensaje en sus redes sociales luego del subcampeonato en el Mundial 2026 , donde expresó el dolor por la derrota frente a España , agradeció el respaldo de los hinchas y destacó el compromiso de todo el plantel durante el torneo.

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El zaguero, que fue una de las piezas habituales del equipo dirigido por Lionel Scaloni , aseguró que la frustración por no haber logrado el título convive con el orgullo de haber representado al país en una nueva Copa del Mundo.

En su publicación, el futbolista reconoció el impacto que dejó la derrota en la final y resumió sus sensaciones con una frase que rápidamente se viralizó. "Con dolor en el alma por no haber podido traer la copa" , destacó.

Al mismo tiempo, sostuvo que siente un profundo orgullo por haber defendido la camiseta de la selección argentina durante el certamen. Martínez dedicó buena parte de su mensaje a agradecer a todos los integrantes de la delegación que participaron del Mundial.

El defensor mencionó a sus compañeros, al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni , a los dirigentes, médicos, cocineros, utileros y demás colaboradores que formaron parte del recorrido del seleccionado. También destacó el acompañamiento de los hinchas argentinos, quienes, según expresó, transmitieron el amor, la fuerza y la pasión que caracterizan al país durante toda la competencia.

Además, manifestó su deseo de que la unidad que generó la Selección durante el torneo perdure más allá del resultado deportivo.

"El resultado no define el camino recorrido"

En otro tramo del comunicado, el futbolista remarcó que el equipo logró superar distintas dificultades a lo largo del Mundial y evitó buscar explicaciones externas por la derrota. Al respecto dijo: "El resultado no define el camino recorrido".

En ese sentido, afirmó que el grupo afrontó distintas adversidades, consiguió revertir situaciones complejas y siempre representó los colores argentinos con compromiso dentro y fuera del campo de juego.

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Antes de finalizar su publicación, Lisandro Martínez felicitó a España por la obtención del título mundial y reconoció el campeonato conseguido por el conjunto europeo. En ese sentido, el jugar felicitó al seleccionado español por un campeonato “merecido”.

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios de las redes sociales. "Recuerden que 'la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'", publicó.

La frase fue interpretada por muchos usuarios como una respuesta a las críticas recibidas tras la derrota en la final del Mundial 2026.