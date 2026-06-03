Scaloni activó un plan de emergencia: los 7 jugadores que esperan un llamado para el Mundial 2026

La Selección Argentina ya se encuentra en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026. Aunque la lista de 26 convocados de Lionel Scaloni está cerrada hace días, el estado físico de varios referentes obligó a activar un protocolo de reserva. El cuerpo técnico busca evitar cualquier imponderable antes del estreno oficial.
Lionel Scaloni decidió no dejar nada librado al azar. Con el plantel instalado en Kansas City, la AFA confirmó el bloqueo administrativo de 35 futbolistas. Esto significa que, más allá de los 26 nombres que ya trabajan en el búnker, hay otros nueve jugadores que están en alerta máxima y con sus licencias suspendidas ante un posible llamado de urgencia.
Tarde inolvidable para Dibu Martínez y Emiliano Buendía: campeones de la Europa League con el Aston Villa
Emiliano Buendía, campeón de la Europa League con el Aston Villa.
Aston Villa
Entre los nombres que integran esta "recámara" se destacan futbolistas con rodaje europeo y figuras del ámbito local y juvenil: Emiliano Buendía (Aston Villa), Matías Soulé (Roma), Máximo Perrone (Como), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Agustín Giay (Palmeiras), Tomás Aranda (Boca) y Santiago Beltrán (River). Varios de estos jugadores ya se encuentran físicamente cerca del grupo para facilitar una integración inmediata.
El protocolo de reserva frente al estado de los titulares
La decisión técnica responde a la exigencia física del proceso previo al debut del 16 de junio contra Argelia. Actualmente, pilares del equipo como Lionel Messi, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel realizan tareas diferenciadas para llegar en condiciones óptimas. El caso más delicado es el de Emiliano Martínez, quien arrastra una pequeña fractura en su mano derecha sufrida a finales de mayo.
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La situación también genera inquietud en la Selección Argentina, ya que Lionel Scaloni está esperando la evolución física de varios jugadores para el Mundial 2026.
Gentileza
El reglamento de la FIFA permite realizar modificaciones en la lista definitiva por lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes del primer partido. En el caso argentino, el plazo vence el lunes 15 de junio. Scaloni utilizará los amistosos contra Honduras e Islandia para evaluar el estado real de cada jugador y decidir si mantiene a los 26 originales o recurre a la lista de bloqueados.
Nicolás Capaldo y Agustín Giay ya asoman como variantes directas para el lateral derecho mientras los titulares completan su rehabilitación. La intención del cuerpo técnico es respetar los lugares asignados, pero la experiencia de torneos anteriores ha demostrado que los imponderables físicos pueden cambiar los planes en el último minuto del cierre administrativo. El objetivo es que todos lleguen en condiciones de defender la corona obtenida en Qatar.