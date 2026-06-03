Scaloni activó un plan de emergencia: los 7 jugadores que esperan un llamado para el Mundial 2026

El cuerpo técnico de la Selección Argentina notificó a un grupo específico de futbolistas para que suspendan sus vacaciones y estén listos ante cualquier baja de último momento.

Emiliano Buendía, Máximo Perrone, Nicolás Capaldo y Matías Soulé son algunos de los jugadores que tienen chances de meterse a la lista de 2026 a último momento.

La Selección Argentina ya se encuentra en Estados Unidos para disputar el Mundial 2026. Aunque la lista de 26 convocados de Lionel Scaloni está cerrada hace días, el estado físico de varios referentes obligó a activar un protocolo de reserva. El cuerpo técnico busca evitar cualquier imponderable antes del estreno oficial.

Lionel Scaloni decidió no dejar nada librado al azar. Con el plantel instalado en Kansas City, la AFA confirmó el bloqueo administrativo de 35 futbolistas. Esto significa que, más allá de los 26 nombres que ya trabajan en el búnker, hay otros nueve jugadores que están en alerta máxima y con sus licencias suspendidas ante un posible llamado de urgencia.

Tarde inolvidable para Dibu Martínez y Emiliano Buendía: campeones de la Europa League con el Aston Villa Emiliano Buendía, campeón de la Europa League con el Aston Villa. Aston Villa

Entre los nombres que integran esta "recámara" se destacan futbolistas con rodaje europeo y figuras del ámbito local y juvenil: Emiliano Buendía (Aston Villa), Matías Soulé (Roma), Máximo Perrone (Como), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Agustín Giay (Palmeiras), Tomás Aranda (Boca) y Santiago Beltrán (River). Varios de estos jugadores ya se encuentran físicamente cerca del grupo para facilitar una integración inmediata.

El protocolo de reserva frente al estado de los titulares La decisión técnica responde a la exigencia física del proceso previo al debut del 16 de junio contra Argelia. Actualmente, pilares del equipo como Lionel Messi, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel realizan tareas diferenciadas para llegar en condiciones óptimas. El caso más delicado es el de Emiliano Martínez, quien arrastra una pequeña fractura en su mano derecha sufrida a finales de mayo.