11 de junio de 2026 - 08:10

Dónde ver el Mundial 2026 por TV y streaming: estos son los canales y las plataformas en Argentina

Repasá esta guía con las señales y los servicios por suscripción, según la cantidad de partidos a transmitir.

Dónde ver el Mundial 2026 por TV y streaming: canales y plataformas confirmadas en Argentina

Dónde ver el Mundial 2026 por TV y streaming: canales y plataformas confirmadas en Argentina

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Dónde ver los partidos del Mundial 2026 - televisión y streaming

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 - televisión y streaming

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Dónde ver los partidos del Mundial 2026 - televisión de Mendoza

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 - televisión de Mendoza

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DSports transmite los 104 partidos del Mundial de la FIFA 2026&nbsp;

DSports transmite los 104 partidos del Mundial de la FIFA 2026 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Quienes quieran acceder a la totalidad de los encuentros tendrán una sola alternativa. La única señal de televisión con derechos para emitir los 104 partidos es DSports, que transmitirá todo el torneo a través de DIRECTV (satelital) y de su plataforma digital DGO (streaming).

DSports transmite los 104 partidos del Mundial de la FIFA 2026
DSports transmite los 104 partidos del Mundial de la FIFA 2026

DSports transmite los 104 partidos del Mundial de la FIFA 2026

La cobertura incluirá más de 900 horas de programación en vivo, más de 70 partidos exclusivos, enviados especiales en las tres sedes y transmisiones exclusivas de cada uno de los encuentros del certamen. DSports es la única señal con la licencia FIFA.

Sin embargo, hay otras opciones, tanto gratuitas como pagas, según la cantidad de partidos y las selecciones.

DSports y las plataformas que transmitirán todos los partidos del Mundial 2026

Gracias a acuerdos de sublicencia con DSports, otras plataformas de streaming también podrán mostrar el Mundial completo.

Los usuarios de Paramount+ tendrán acceso a los 104 encuentros del torneo, al igual que los clientes de Flow que cuenten con el paquete correspondiente.

Quienes están suscriptos a la plataforma de streaming Amazon Prime Video podrán sumar el canal de DSports como complemento de pago ($8.499 adicional por mes durante cuatro meses; luego $9.900 extra mensuales) y acceder también a la totalidad de la Copa del Mundo.

De esta manera, DIRECTV, DGO, Paramount+, Flow y Prime Video con el canal adicional de DSports serán las únicas opciones para ver los 104 partidos del Mundial 2026 sin excepción.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 - televisión y streaming
Dónde ver los partidos del Mundial 2026 - televisión y streaming

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 - televisión y streaming

Qué partidos del Mundial 2026 transmitirán Telefe, TyC Sports y Disney+ Premium

También habrá opciones con coberturas parciales, pero con llegada a todo el país.

Telefe, con producción propia, transmitirá 32 encuentros, priorizando los partidos del seleccionado argentino y los duelos más atractivos protagonizados por potencias europeas y selecciones latinoamericanas. Por supuesto agregará fase de eliminatorias y la gran final.

El canal de cable/satelital TyC Sports emitirá 52 partidos y tendrá asegurada la transmisión de todos los encuentros de la Selección Argentina. Además, contará con varios cruces de eliminación directa, incluida la final programada para el 19 de julio.

Disney+, a través de ESPN y su plan Premium, tendrá una cobertura de 30 encuentros. La plataforma pondrá especial atención en los equipos sudamericanos y en las principales selecciones del continente europeo.

Qué partidos del Mundial 2026 se van a ver en la TV Pública

A diferencia de otros mundiales anteriores, la TV Pública contará con una participación más limitada, aunque permitirá acceder gratuitamente a algunos encuentros importantes.

Hasta el momento tiene confirmada la emisión de 10 partidos, entre ellos los tres compromisos de Argentina durante la fase de grupos.

Las transmisiones se realizarán mediante la señal internacional provista por DSports, por lo que en la TV Pública se compartirá imagen y relato con la cobertura original.

Qué partidos del Mundial 2026 se van a ver gratis desde la televisión de Mendoza

Canal 9 Televida transmitirá 32 partidos (como repetición de Telefe), incluyendo todos los de la Selección Argentina, selecciones destacadas (latinoamericanas y europeas), fase de eliminatorias y la gran final.

Por su parte, El Siete emitirá 30 partidos, abarcando los encuentros de Argentina, la fase de eliminatorias y la final.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 - televisión de Mendoza
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