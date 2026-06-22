Quién tiene menos delay: dónde ver el partido de Argentina para que no te griten antes los goles

Estás mirando un partido de Argentina en el Mundial de la FIFA 2026 . El encuentro parece estar en un momento de tensión absoluta y, de repente, escuchás los gritos de gol de algún vecino varios segundos antes de que la jugada aparezca en tu pantalla. Experiencia arruinada.

Así juega Austria, el duro rival que pondrá a prueba a la Selección argentina en el Mundial 2026

Dónde ver el Mundial 2026 por TV y streaming: estos son los canales y las plataformas en Argentina

La explicación tiene nombre: el famoso delay. Se trata de la diferencia de tiempo entre lo que ocurre realmente en el estadio y lo que recibe el espectador en su televisor, celular o computadora. Cuanto menor es ese retraso, más cerca está la transmisión de la acción en vivo.

Aire tradicional, TDA, TV satelital o plataforma de streaming: ¿cuál opción es la recomendada para que el delay sea menor?

Pese a los cambios tecnológicos de los últimos años, los canales de TV abierta continúan siendo las que menos retraso presentan.

"Es una transmisión de muy alta calidad, que tiene muy poco delay y muy poca latencia", dijo a radio Continental Córdoba Guillermo Rivas, ingeniero electrónico y doctor en ingeniería de la UTN.

Ver el Mundial 2026: qué canal o plataforma tiene menos delay Ver el Mundial 2026: qué canal o plataforma tiene menos delay IA

En Argentina, Telefe (canal 34.1 de la TDA en AMBA) y la TV Pública (23.1 TDA) transmitirán los partidos del Mundial 2026 para todo el país. En el caso de Mendoza, Canal 9 Televida (28.1 TDA) y El Siete (31 TDA). Se estima que la demora es baja, apenas entre 0 y 5 segundos respecto del evento real.

Por eso, cuando un partido importante se transmite por aire, quienes lo siguen por televisión tradicional suelen enterarse antes de los goles que quienes utilizan plataformas de streaming o TV satelital.

image Antena TDA, mejor opción para ver el Mundial 2026 Gentileza

TV satelital, una experiencia muy cercana al vivo y la tv abierta

Entre los servicios de televisión paga, la transmisión satelital (por ejemplo, DIRECTV) tiene un retraso aproximado de entre 5 y 10 segundos, una diferencia prácticamente imperceptible para la mayoría de los espectadores, pero que puede traer problemas versus la TV de aire.

La señal viaja directamente vía satélite hasta el decodificador instalado al televisor, evitando varios procesos intermedios que sí requieren las plataformas online.

Televisión satelital Televisión satelital Imagen ilustrativa / Web

Streaming: la comodidad sale perdiendo para el Mundial 2026

Las plataformas OTT (Over The Top), que funcionan exclusivamente mediante internet (fibra óptica o datos móviles), suelen presentar las mayores demoras y no son recomendables para los partidos en vivo.

Servicios de IPTV como DGO o Flow (con o sin decodificador) pueden registrar retrasos que oscilan entre 20 y 40 segundos, dependiendo de la calidad de conexión y la congestión de la red.

Dónde ver el Mundial 2026 por TV y streaming: canales y plataformas confirmadas en Argentina El streaming es el que mayor delay presenta a la hora de ver transmisiones en vivo IA

En tanto, plataformas como Paramount+, Disney+ Premium o Amazon Prime Video cuando transmiten eventos deportivos mediante canales asociados pueden acumular demoras de entre 40 y 60 segundos respecto de lo que sucede en el estadio.

Semejante demora es suficiente para que los usuarios reciban notificaciones en redes sociales o escuchen festejos en la calle antes de ver la jugada decisiva. Ni hablar en tiempo de penales.