Por dónde se podrán ver los 104 partidos del Mundial 2026: la guía completa

DirecTV tendrá la exclusividad de más de 70 encuentros, el Gobierno garantizó los partidos de Argentina por la TV Pública mediante un sistema de financiamiento con pauta privada.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Con el fixture definido y los rivales del Grupo J confirmados (Argelia, Austria y Jordania), el mapa de medios para seguir a la Selección Argentina en el Mundial 2026 quedó sellado. La oferta combina el despliegue total de las señales pagas con la gratuidad garantizada de los partidos nacionales a través de la TV Pública y Telefe.

El despliegue de los 104 partidos: exclusividad y streaming

La Copa del Mundo 2026 marcará un hito histórico al ser la primera con 48 selecciones, lo que eleva el calendario a un total de 104 partidos. Para los hinchas que pretendan seguir el torneo de punta a punta, la opción central será DSPORTS, la señal deportiva de DirecTV y su plataforma de streaming DGO. Esta señal transmitirá la totalidad de los encuentros en vivo para Argentina y la región.

Según los acuerdos de derechos de transmisión, DSPORTS mantendrá la exclusividad de entre 71 y 73 partidos del total del certamen. Esto significa que más del 65% del Mundial solo podrá verse a través del servicio de televisión satelital o su aplicación móvil, consolidándose como el principal ecosistema deportivo del continente. Según la última información, quien no contará con los derechos para esta edición será TyC Sports.

El sorteo para el Mundial 2026.

El sorteo para el Mundial 2026.

La TV Pública y el nuevo modelo de financiamiento

El Gobierno confirmó que la TV Pública y Radio Nacional cubrirán todos los encuentros que dispute el equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, la novedad este año radica en el modelo económico: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el costo de las transmisiones no será afrontado con el dinero de los impuestos.

La estructura para financiar el acceso gratuito se basará exclusivamente en la venta de publicidad comercial. Este esquema busca repetir o superar la experiencia de Qatar 2022, donde la producción demandó gastos por 2 millones de dólares pero generó ingresos publicitarios por más de 12 millones. Además, Telefe se suma como la otra gran pantalla de aire, con un equipo liderado por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, para ofrecer una cobertura federal y gratuita de los partidos de Argentina.

El contexto actual está marcado por la vigencia de la Ley 25.342, que exige la gratuidad de los partidos de la Selección y una cobertura federal obligatoria. Es esta normativa la que forzó el acuerdo entre RTA, Torneos, DirecTV y Telefe para que la señal estatal pueda emitir los encuentros "en espejo", tal como sucedió en la última Copa América.

Un dato que suele pasar desapercibido es la evolución del costo de estos derechos. Mientras que para Brasil 2014 el Estado desembolsó 19 millones de dólares por 64 partidos, para esta edición se apunta a un costo fiscal cero mediante la cesión de espacios publicitarios. Esta gestión comercial es lo que permitirá que, a pesar de los recortes en el gasto público, el hincha no pierda el acceso al evento deportivo más importante del planeta.

La consecuencia directa para el televidente es que el Mundial se vivirá en dos velocidades: una masiva y gratuita para los duelos de Argentina, y una paga y completa para quienes deseen seguir el camino de potencias como Alemania, Francia o Brasil, cuyos partidos inaugurales o de fase de grupos suelen quedar bajo la órbita de las señales de cable.

Qué canales pasan los Partidos en Argentina

  • Telefe transmitirá 32 partidos oficiales (incluido los partidos de Argentina, el partido inaugural, las semis y la final
  • La TV Publica transmitirá 10 partidos (incluidos los partidos de la selección Argentina y también la Final del Mundo)
  • DSports sera el único canal de televisión que pase los 104 partidos oficiales.

Opciones alternativas por Streaming

Sreaming FIFA+, creado por la Federación en conjunto con DAZN, Tendrá una versión gratuita con material como resúmenes y repeticiones, y una suscripción paga con todos los partidos.

