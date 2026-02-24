Por dónde se podrán ver los 104 partidos del Mundial 2026: la guía completa.

DirecTV tendrá la exclusividad de más de 70 encuentros, el Gobierno garantizó los partidos de Argentina por la TV Pública mediante un sistema de financiamiento con pauta privada.

Con el fixture definido y los rivales del Grupo J confirmados (Argelia, Austria y Jordania), el mapa de medios para seguir a la Selección Argentina en el Mundial 2026 quedó sellado. La oferta combina el despliegue total de las señales pagas con la gratuidad garantizada de los partidos nacionales a través de la TV Pública y Telefe.

El despliegue de los 104 partidos: exclusividad y streaming La Copa del Mundo 2026 marcará un hito histórico al ser la primera con 48 selecciones, lo que eleva el calendario a un total de 104 partidos. Para los hinchas que pretendan seguir el torneo de punta a punta, la opción central será DSPORTS, la señal deportiva de DirecTV y su plataforma de streaming DGO. Esta señal transmitirá la totalidad de los encuentros en vivo para Argentina y la región.

Según los acuerdos de derechos de transmisión, DSPORTS mantendrá la exclusividad de entre 71 y 73 partidos del total del certamen. Esto significa que más del 65% del Mundial solo podrá verse a través del servicio de televisión satelital o su aplicación móvil, consolidándose como el principal ecosistema deportivo del continente. Según la última información, quien no contará con los derechos para esta edición será TyC Sports.

El Gobierno confirmó que la TV Pública y Radio Nacional cubrirán todos los encuentros que dispute el equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, la novedad este año radica en el modelo económico: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que el costo de las transmisiones no será afrontado con el dinero de los impuestos.

La estructura para financiar el acceso gratuito se basará exclusivamente en la venta de publicidad comercial. Este esquema busca repetir o superar la experiencia de Qatar 2022, donde la producción demandó gastos por 2 millones de dólares pero generó ingresos publicitarios por más de 12 millones. Además, Telefe se suma como la otra gran pantalla de aire, con un equipo liderado por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, para ofrecer una cobertura federal y gratuita de los partidos de Argentina.