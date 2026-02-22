Alexis Mac Allister analizó la previa de la Finalissima y el Mundial 2026: "Veo a España encima nuestro"

Alexis Mac Allister destacó el presente de España, mientras la Selección Argentina ya perfila un once titular con Lionel Messi y Julián Álvarez en el ataque.

Alexis Mac Allister dio su predicción sobre la Finalissima y el Mundial 2026: "Veo a España encima nuestro".

A poco más de un mes para el choque por la Finalissima en el Estadio Lusail, Alexis Mac Allister encendió el debate sobre el presente de la Selección argentina. El mediocampista reconoció que España llega en una posición de superioridad técnica, a diferencia del combinado dirigido por Lionel Scaloni.

El próximo 27 de marzo, el Estadio Lusail en Qatar será el escenario de un duelo de alto voltaje que reedita el espíritu de la Finalissima conquistada por Argentina en 2022 ante Italia. Sin embargo, la confianza del plantel no oculta la realidad del campo de juego. Alexis Mac Allister, pieza fundamental en el esquema nacional, fue tajante al señalar que, junto con Francia, España ostenta hoy uno de los niveles más altos del fútbol mundial.

La jerarquía de España y el diagnóstico de Mac Allister En una charla reciente con los streamers Agusneta y Teo D’Elia, el actual volante del Liverpool se sinceró sobre el desafío que representa enfrentar a la campeona vigente de la Eurocopa. "Hoy por hoy veo a España encima nuestro", indicó Mac Allister, destacando que el rival llega en un momento de plenitud futbolística que complicará el trámite del partido.

El mediocampista identifica que la fluidez colectiva de los europeos obliga a la Argentina a depender de su sociedad interna en la mitad de la cancha para no perder el control del juego. Esta postura hace pensar que el éxito en Lusail no dependerá solo de la jerarquía individual, sino de la capacidad de igualar el ritmo competitivo de una España que se siente dominante en el escenario internacional.

El once titular que proyecta Scaloni para Lusail A pesar de la advertencia, el panorama para Lionel Scaloni presenta señales positivas en cuanto a la disponibilidad de sus piezas fundamentales. Los habituales titulares no acusan problemas físicos de gravedad al momento, lo que permitiría al entrenador disponer de un equipo altamente competitivo para intentar retener el título ganado en Londres. La estructura defensiva mantendría a Emiliano Martínez en el arco, escoltado por la zaga central compuesta por Cristian Romero y Nicolás Otamendi.