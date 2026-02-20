Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez: distensión en el sóleo y su situación rumbo a la Finalissima

Lautaro Martínez encendió las alarmas en Inter y en la Selección Argentina tras salir con molestias del partido de ida de los playoffs de la Champions League contra Bodø/Glimt, que terminó en derrota para el conjunto neroazurro. En respuesta a la preocupación, el equipo italiano publicó un parte médico oficial detallando el problema físico que afecta a su capitán.
A través de un comunicado, Inter informó que Martínez se realizó estudios en el Instituto Humanitas de Rozzano, los cuales detectaron una distensión en el sóleo de su pierna izquierda, una lesión muscular que lo tendrá al margen por varias semanas y que será reevaluada en los próximos días para determinar su evolución.
El primer diagnóstico contrasta con las palabras del entrenador Cristian Chivu, quien en primera instancia había insinuado una lesión de gravedad tras el partido en Noruega. De acuerdo con la evaluación médica, el delantero estaría ausente por un periodo de 21 días, aunque su participación inmediata es incierta.
Este imprevisto afecta al Inter en un momento clave de la temporada, ya que el club deberá afrontar la vuelta de los playoffs europeos, así como las semifinales de laCopa Italia y la recta final de la Serie A, donde actualmente lidera la tabla con una ventaja sobre sus perseguidores.
La ausencia de Lautaro Martínez preocupa a Scaloni previo al duelo con España
Con sus goles y presencia clave en ambos equipos, el impacto de su lesión no solo se siente en el Inter, sino también en la Albiceleste, mientras todos esperan la próxima evaluación médica para conocer el avance de su recuperación.