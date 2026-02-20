Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez: distensión en el sóleo y su situación rumbo a la Finalissima

El Inter de Milán informó que el delantero argentino sufre una lesión muscular en la pierna izquierda y será reevaluado la próxima semana.

El Inter dio a conocer la lesión de Lautaro Martínez y preocupa su situación.

Lautaro Martínez encendió las alarmas en Inter y en la Selección Argentina tras salir con molestias del partido de ida de los playoffs de la Champions League contra Bodø/Glimt, que terminó en derrota para el conjunto neroazurro. En respuesta a la preocupación, el equipo italiano publicó un parte médico oficial detallando el problema físico que afecta a su capitán.

A través de un comunicado, Inter informó que Martínez se realizó estudios en el Instituto Humanitas de Rozzano, los cuales detectaron una distensión en el sóleo de su pierna izquierda, una lesión muscular que lo tendrá al margen por varias semanas y que será reevaluada en los próximos días para determinar su evolución.

GettyImages-2167354140-scaled Lautaro Martínez logro su decimotercer grito en la actual Serie A. Gentileza El primer diagnóstico contrasta con las palabras del entrenador Cristian Chivu, quien en primera instancia había insinuado una lesión de gravedad tras el partido en Noruega. De acuerdo con la evaluación médica, el delantero estaría ausente por un periodo de 21 días, aunque su participación inmediata es incierta.

Este imprevisto afecta al Inter en un momento clave de la temporada, ya que el club deberá afrontar la vuelta de los playoffs europeos, así como las semifinales de la Copa Italia y la recta final de la Serie A, donde actualmente lidera la tabla con una ventaja sobre sus perseguidores.

image La ausencia de Lautaro Martínez preocupa a Scaloni previo al duelo con España La ausencia de Martínez también generó inquietud en el cuerpo técnico de Argentina, que a poco más de un mes de la Finalissima ante España en Qatar, ve cómo su principal goleador afronta un proceso de recuperación que podría complicar su disponibilidad para ese duelo.