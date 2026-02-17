Alarma en la Selección Argentina: la lesión de un delantero que preocupa antes de la Finalissima

La Selección Argentina atraviesa una semana de inquietud luego de que uno de sus delanteros clave sufriera una lesión muscular que complica su presencia en el duelo ante España por la Finalissima 2026 , programado para el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar.

A poco más de un mes del partido, la posible ausencia de jugadores importantes podría redefinir la planificación del cuerpo técnico dirigido por Lionel Scaloni.

El delantero Nicolás González sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante un partido con su club en España y debió ser reemplazado. La noticia encendió la preocupación en el entorno de la Albiceleste, ya que se trata de un futbolista que suele integrar las convocatorias y aportar variantes en defensa y ataque.

Las lesiones musculares de este tipo suelen demandar varias semanas de recuperación y requieren un seguimiento específico para evitar recaídas. En este contexto, el desafío del jugador no solo pasa por llegar al partido, sino por hacerlo en plenitud física.

La situación física del plantel no se limita a un solo caso. En las últimas semanas también se conocieron distintos contratiempos:

Giovani Lo Cels o arrastra una lesión miotendinosa en el muslo derecho.

o arrastra una lesión miotendinosa en el muslo derecho. Nicolás Tagliafico sufre un esguince de tobillo.

sufre un esguince de tobillo. Juan Foyth quedó descartado por una rotura del tendón de Aquiles.

Estos inconvenientes obligan al cuerpo técnico a evaluar alternativas y posibles variantes tácticas para sostener el funcionamiento colectivo.

Una Finalissima con valor estratégico

El duelo ante España no solo pondrá en juego un título internacional, sino que también será una prueba exigente en la preparación rumbo al Mundial 2026. Por eso, cada baja adquiere una dimensión mayor dentro de la planificación anual.

Lionel Scaloni destacó la importancia del encuentro pese a tratarse de un amistoso.

Con varias semanas por delante, el cuerpo técnico aguardará la evolución médica antes de tomar decisiones definitivas. Mientras tanto, la expectativa crece y la lista de convocados podría tener modificaciones si los tiempos de recuperación no acompañan.