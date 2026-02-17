Alarma en la Selección Argentina: la lesión de un delantero que preocupa antes de la Finalissima
A poco más de un mes del duelo ante España por la Finalissima 2026, un futbolista habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni sufrió una lesión muscular que genera incertidumbre en el cuerpo técnico.
A poco más de un mes del partido, la posible ausencia de jugadores importantes podría redefinir la planificación del cuerpo técnico dirigido por Lionel Scaloni.
La lesión que reavivó las alarmas
El delantero Nicolás González sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante un partido con su club en España y debió ser reemplazado. La noticia encendió la preocupación en el entorno de la Albiceleste, ya que se trata de un futbolista que suele integrar las convocatorias y aportar variantes en defensa y ataque.
Las lesiones musculares de este tipo suelen demandar varias semanas de recuperación y requieren un seguimiento específico para evitar recaídas. En este contexto, el desafío del jugador no solo pasa por llegar al partido, sino por hacerlo en plenitud física.
Otras bajas que preocupan en la Selección Argentina
La situación física del plantel no se limita a un solo caso. En las últimas semanas también se conocieron distintos contratiempos:
Giovani Lo Celso arrastra una lesión miotendinosa en el muslo derecho.
Estos inconvenientes obligan al cuerpo técnico a evaluar alternativas y posibles variantes tácticas para sostener el funcionamiento colectivo.
Una Finalissima con valor estratégico
El duelo ante España no solo pondrá en juego un título internacional, sino que también será una prueba exigente en la preparación rumbo al Mundial 2026. Por eso, cada baja adquiere una dimensión mayor dentro de la planificación anual.
Con varias semanas por delante, el cuerpo técnico aguardará la evolución médica antes de tomar decisiones definitivas. Mientras tanto, la expectativa crece y la lista de convocados podría tener modificaciones si los tiempos de recuperación no acompañan.