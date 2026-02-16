16 de febrero de 2026 - 14:47

España no tiene paz: lesiones y bajo nivel preocupan a De la Fuente antes de la Finalissima

A poco más de un mes del cruce frente a Argentina, en el entorno de la Roja reconocen inquietud por el presente físico y futbolístico de varios titulares.

Luis de la Fuente, DT de España.

Foto:

Por Francisco Moreno

La previa de la Finalissima ya empezó a jugarse fuera de la cancha. De cara al duelo ante la Selección Argentina, en España admiten que el panorama no es el ideal. Las lesiones y los rendimientos irregulares de varias piezas clave tienen en vilo al entrenador Luis de la Fuente.

El encuentro, que enfrentará al campeón de la Eurocopa 2024 con el ganador de la Copa América 2024, aparece como una prueba de máxima exigencia antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, el contexto deportivo encendió señales de alerta en la Roja.

DLA (39)
Fecha y sede confirmada de la Finalissima.

Titulares en duda y preocupación interna en España

Según se detalla en España, varios futbolistas que fueron fundamentales en la consagración continental no atraviesan su mejor momento. Entre lesiones y bajos niveles individuales, el entrenador analiza alternativas mientras espera la evolución física de algunas piezas importantes.

Entre los futbolistas que hoy están bajo la lupa aparecen el arquero Unai Simón, los defensores Dani Carvajal y Robin Le Normand, además del mediocampista Dani Olmo, todos señalados por atravesar bajos momentos futbolísticos.

image
Dani Carvajal, lateral del Real Madrid y de la Selecci&oacute;n de Espa&ntilde;a.

A esa lista se suman futbolistas con problemas físicos recientes, como Aymeric Laporte, Fabián Ruiz y Nico Williams, cuyas recuperaciones son seguidas de cerca por el cuerpo técnico. La situación obliga a De la Fuente a evaluar variantes y posibles sorpresas en la convocatoria si alguno no logra llegar en plenitud.

En ese marco, desde el entorno del seleccionado remarcan una postura clara del técnico: “De La Fuente no es un entrenador que se ampare en las lesiones y las ausencias”. La frase refleja la intención de evitar excusas públicas pese a un escenario complejo.

image
Nico Williams arrastra una pubalgia

En ese contexto, la Finalissima no solo representa un título, sino también un termómetro competitivo frente al campeón del mundo. El cruce servirá para medir el verdadero alcance del proyecto español tras la Euro y para ajustar detalles rumbo al Mundial.

