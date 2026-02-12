12 de febrero de 2026 - 13:56

Lionel Scaloni no lo tiene en cuenta y España quiere nacionalizarlo para la Finalissima y el Mundial 2026

Ante la falta de delanteros, Luis de la Fuente aceleró las gestiones por Mateo Pellegrino. El exPlatense no descartó jugar para la Roja: "No cierro puertas".

Foto:

La Selección de España posó sus ojos en Mateo Pellegrino para reforzar su ataque de cara al Mundial 2026. El delantero del Parma, nacido en Valencia, rompió el silencio sobre el interés de Luis de la Fuente. Su posible nacionalización cambiaría el tablero incluso antes de la Finalissima contra Argentina y Lionel Scaloni sigue atento su decisión.

España, actual líder del Ranking FIFA, busca desesperadamente un perfil de atacante que hoy no tiene en su plantel habitual, es decir un delantero con gran potencia física y juego aéreo. En ese escenario, el nombre de Mateo Pellegrino surgió como la solución ideal para el equipo de Luis de la Fuente.

El interés no es solo una observación lejana, ya que Aitor Karanka, director de selecciones españolas, ya habría recibido instrucciones para agilizar los trámites para incorporar a este futbolista de 1,92 metros de altura. La urgencia creció tras la grave lesión de Samu Aghehowa, quien sufrió una rotura de ligamentos, dejando una vacante libre en la ofensiva española.

image

El plan de España para blindar su ataque con ADN argentino

La intención de España es sumar a Pellegrino no solo para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, sino también como una opción táctica frente a la falta de delanteros goleadores. Los medios españoles comparan esta posible incorporación con lo que significó Fernando Llorente para el equipo de Vicente del Bosque en el Mundial 2010.

Mateo, de 24 años, posee doble nacionalidad por haber nacido en Valencia en 2001, cuando su padre, Mauricio Pellegrino, jugaba para el equipo che. Esta condición legal facilita enormemente el proceso de nacionalización, convirtiéndolo en una pieza disponible para competir por un puesto junto a figuras como Álvaro Morata.

image
Samu Aghehowa, delantero del Porto que se rompi&oacute; los ligamentos.

Samu Aghehowa, delantero del Porto que se rompió los ligamentos.

"No cierro ninguna puerta": la postura de Pellegrino que enciende las alarmas

Lejos de rechazar la posibilidad, el delantero del Parma fue contundente al ser consultado sobre el interés europeo. "Yo no cierro ninguna puerta nunca. A nivel clubes ni selección tampoco", confesó el futbolista en declaraciones a ESPN. Aunque aclaró que todavía no recibió un llamado formal de la Federación Española, su predisposición para analizar la propuesta es total.

Para el jugador, este interés es un reconocimiento a su gran presente en el Calcio italiano, donde registra 12 goles en 39 encuentros y acaba de renovar su contrato con el Parma hasta el año 2030. Su enfoque está en el día a día, pero sabe que el próximo paso podría ser vestir la camiseta roja.

De jugar en Platense a ser el objetivo del campeón europeo

La trayectoria de Mateo Pellegrino ha tenido un crecimiento exponencial. Tras debutar en Vélez bajo la dirección de su padre, pasó por Estudiantes y Platense, donde explotó su capacidad goleadora con 15 tantos en 53 partidos antes de emigrar a Europa.

La consecuencia inmediata de esta situación es la posibilidad real de que Pellegrino termine enfrentando a Argentina en la Finalissima. Mientras el cuerpo técnico español acelera los trámites, el fútbol argentino observa cómo un delantero con gran proyección internacional y el biotipo ideal para el fútbol moderno podría elegir representar a otra bandera.

