Lionel Scaloni no lo tiene en cuenta y España quiere nacionalizarlo para la Finalissima y el Mundial 2026

Ante la falta de delanteros, Luis de la Fuente aceleró las gestiones por Mateo Pellegrino. El exPlatense no descartó jugar para la Roja: "No cierro puertas".

La Selección de España posó sus ojos en Mateo Pellegrino para reforzar su ataque de cara al Mundial 2026. El delantero del Parma, nacido en Valencia, rompió el silencio sobre el interés de Luis de la Fuente. Su posible nacionalización cambiaría el tablero incluso antes de la Finalissima contra Argentina y Lionel Scaloni sigue atento su decisión.

España, actual líder del Ranking FIFA, busca desesperadamente un perfil de atacante que hoy no tiene en su plantel habitual, es decir un delantero con gran potencia física y juego aéreo. En ese escenario, el nombre de Mateo Pellegrino surgió como la solución ideal para el equipo de Luis de la Fuente.

El interés no es solo una observación lejana, ya que Aitor Karanka, director de selecciones españolas, ya habría recibido instrucciones para agilizar los trámites para incorporar a este futbolista de 1,92 metros de altura. La urgencia creció tras la grave lesión de Samu Aghehowa, quien sufrió una rotura de ligamentos, dejando una vacante libre en la ofensiva española.

image El plan de España para blindar su ataque con ADN argentino La intención de España es sumar a Pellegrino no solo para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, sino también como una opción táctica frente a la falta de delanteros goleadores. Los medios españoles comparan esta posible incorporación con lo que significó Fernando Llorente para el equipo de Vicente del Bosque en el Mundial 2010.

Mateo, de 24 años, posee doble nacionalidad por haber nacido en Valencia en 2001, cuando su padre, Mauricio Pellegrino, jugaba para el equipo che. Esta condición legal facilita enormemente el proceso de nacionalización, convirtiéndolo en una pieza disponible para competir por un puesto junto a figuras como Álvaro Morata.