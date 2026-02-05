Golpe de agenda: España tomará el lugar de Argentina en la previa del Mundial 2026

A pocos meses de que ruede la pelota en el Mundial 2026 , la agenda de la Selección Argentina sufrió una modificación significativa. El amistoso previsto contra México en territorio estadounidense para la fecha FIFA de junio quedó descartado, dejando un espacio que será ocupado por España . Esta decisión redefine el tramo final de la preparación argentina.

La planificación de Lionel Scaloni para llegar en óptimas condiciones al debut del 16 de junio contra Argelia en Kansas City ha tenido un cambio de rumbo. Originalmente, la Albiceleste manejaba la posibilidad de disputar dos encuentros de exhibición en los Estados Unidos durante la ventana de junio, con México y Honduras como potenciales rivales.

Sin embargo, las autoridades implicadas no profundizaron en estas alternativas, lo que provocó que los equipos de la Concacaf se quedaran momentáneamente sin oponentes. Ante este vacío, la Selección de España , que busca llegar a su segunda estrella, se movió con rapidez para asegurar ese cupo en Norteamérica.

La Selección argentina y su par de España ya conocen el horario en el que disputarán la Finalissima 2026, el partido que enfrentará a los campeones de América y de Europa.

La Real Federación Española de Fútbol , liderada en su estrategia por el deseo de concretar pruebas de alto nivel, ya tiene definido su camino. Antes de viajar a los Estados Unidos para enfrentar al "Tri" en la Conferencia Este, España jugará un partido en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Para México, el cambio supone enfrentar a otro candidato al título mundial en lugar del actual campeón. Mientras tanto, la Selección Argentina deberá reconfigurar sus últimos ensayos , enfocándose en las piezas que Scaloni necesita ajustar para la defensa del trofeo obtenido en Qatar.

El camino confirmado: la Finalissima como objetivo inmediato

A pesar de la caída del amistoso de junio, el calendario nacional tiene una cita de gala marcada en rojo: el viernes 27 de marzo. En esa fecha, Argentina y España se verán las caras en el Estadio Lusail de Doha por la Finalissima, un encuentro que servirá como termómetro real para ambos equipos antes de la cita mundialista.

Este duelo en Qatar representa el desafío más cercano y exigente para el combinado nacional. No obstante, España ya reporta complicaciones de cara a este choque, confirmando la baja de un titular y sumando cuatro lesionados en su lista previa, mientras que Argentina sigue de cerca la evolución de jugadores clave como Giovani Lo Celso.

Diseño sin título - 2026-02-03T122654.328 Una noticia desde España encendió las alarmas de Scaloni.

El cronograma definitivo hacia el debut

Tras la Finalissima y el duelo de España contra Egipto en marzo, el foco se trasladará definitivamente a las sedes mundialistas. Argentina tiene pautado su estreno oficial en la Copa del Mundo el martes 16 de junio. Por su parte, la selección española debutará un día antes, el 15 de junio, enfrentando a Cabo Verde en Atlanta.

El cronograma de los rivales de grupo de España ya está definido:

Cabo Verde (15/6)

Arabia Saudita (21/6)

Uruguay (26/6)

Para Argentina, la prioridad absoluta sigue siendo el ajuste final de la lista de convocados, utilizando cada ventana FIFA disponible para garantizar que el equipo llegue a Kansas City con el rodaje necesario para revalidar su corona.