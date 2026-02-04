4 de febrero de 2026 - 16:27

La Selección Argentina confirmó su campamento base para el Mundial 2026

A través de un comunicado, la AFA confirmó el lugar donde entrenará la Albiceleste durante la máxima competencia del fútbol.

El Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals de Sporting Kansas City, la casa de la Selección Argentina en el Mundial

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A cuatro meses para que comience la máxima cita del fútbol, el Mundial 2026, la Selección Argentina ya tiene confirmado el lugar donde pasará gran parte del tiempo, que servirá como centro de operaciones logístico del cuadro de Lionel Scaloni.

La información fue confirmada por la propia AFA a través de un comunicado oficial, en el que se indicó: "De cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, tendrá como base, durante gran parte de la competencia, a la ciudad de Kansas".

El ente madre del fútbol argentino dio el visto bueno en relación a la ciudad luego de varias visitas oficiales de integrantes de la delegación que trabajará durante los meses de competencia. "Tras varios viajes de inspección encabezados por el Preparador Físico, Luis Martín; el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación", explicaron.

La estratégica sede que eligió la Selección Argentina:

image

Más allá de las virtudes de una ciudad preparada para recibir a un contingente de primer nivel como lo es la Selección Argentina, el principal motivo por el cual se escogió a Kansas es su cercanía a todos los puntos de uno de los países más extensos del globo. Sin importar la sede donde juegue, la Albiceleste estará a menos de 3 horas de viaje en avión. Esto significa una gran ventaja en la recuperación y el cansancio de los futbolistas, y para no perder días de práctica o descanso.

Específicamente, el lugar donde plantará bandera el cuadro de Scaloni será el Centro Nacional de Rendimiento de Compass Minerals de Sporting Kansas City. Mientras tanto, el Hotel Origin es el elegido para el descanso y la estadía para el resto de la delegación.

