Se formó en el Barcelona, debutó en Europa y todavía puede elegir a la Selección Argentina

Detrás de un nombre que remite directamente a Oriente, se esconde una historia con profundas raíces en la ciudad de La Plata. Niko es hijo de la japonesa Kaori y del platense Federico Cendagorta, quien se exilió en España en 1976. Esta mezcla cultural le otorga al juvenil la posibilidad de representar a tres naciones, pero hay un dato que desvela a los buscadores de talentos: Argentina es la única camiseta que todavía no utilizó.
Su reciente debut en la segunda división neerlandesa con el Almere City marca el regreso de Takahashi al Viejo Continente tras un breve paso por el Cerezo Osaka de Japón. Este movimiento busca darle el rodaje necesario para asentarse en la élite, consolidando una proyección que ya había sido advertida por los medios internacionales más prestigiosos.
El "Samurái platense" que se formó al lado de las estrellas del Barcelona
La formación de Niko no fue producto del azar. Pasó gran parte de sus años juveniles en La Masía del Barcelona, compartiendo pasillos y entrenamientos con los nombres que hoy dominan el primer equipo culé. Su nivel fue tan alto que el diario británico The Guardian no dudó en incluirlo en su lista de las 60 mejores promesas del mundo para la categoría 2005.
Este lateral izquierdo ya sabe lo que es jugar a nivel internacional, ya que vistió la camiseta de España en la categoría Sub-16 y es una pieza clave en las selecciones juveniles de Japón. De hecho, el público argentino pudo verlo en acción durante el Mundial Sub-20 de 2023 celebrado en nuestro país. En aquella ocasión, ocurrió un hecho curioso: mientras jugaba para los nipones en el Estadio Único de La Plata, una tribuna entera de familiares platenses lo alentaba con camisetas que llevaban su nombre.
Cómo el reglamento FIFA permite que Takahashi elija a la Selección Argentina
A pesar de su extenso recorrido con las selecciones menores de España y Japón, el sueño de verlo con la Albiceleste sigue vivo gracias a la normativa vigente. Según el reglamento de la FIFA, Takahashi puede cambiar de federación por sus raíces paternas, siempre y cuando no dispute un partido oficial con la selección mayor de Japón.
El propio jugador ha manifestado en diversas oportunidades el orgullo que siente por sus raíces argentinas y la gran influencia que su padre tuvo en su pasión por el fútbol. Aunque su familia prefiere mantener la cautela y enfocarse en su p
resente en el Almere City, la posibilidad de que se convierta en un nuevo "Europibe" bajo el mando de la AFA está sobre la mesa.
Por ahora, Takahashi se enfoca en afianzarse en el fútbol de los Países Bajos. Sin embargo, con el Mundial 2026 en el horizonte y la necesidad de renovar opciones en la defensa, su nombre empieza a sonar con más fuerza que nunca en los pasillos de Ezeiza.