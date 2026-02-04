Se formó en el Barcelona, debutó en Europa y todavía puede elegir a la Selección Argentina

Nació en España, brilla con sangre japonesa y acaba de debutar en Países Bajos. Conocé la historia de Niko Takahashi y por qué todavía puede ser el próximo Europibe.

Niko Takahashi se formó en Barcelona, tiene sangre argentina y volvió para jugar en Europa.

Niko Takahashi ya es una realidad en el fútbol europeo profesional. A los 20 años, la joya formada en la cantera del Barcelona debutó en el Almere City de los Países Bajos y encendió las expectativas en nuestro país. Con triple nacionalidad, el defensor es el "refuerzo" inesperado que todavía puede elegir la albiceleste.

Detrás de un nombre que remite directamente a Oriente, se esconde una historia con profundas raíces en la ciudad de La Plata. Niko es hijo de la japonesa Kaori y del platense Federico Cendagorta, quien se exilió en España en 1976. Esta mezcla cultural le otorga al juvenil la posibilidad de representar a tres naciones, pero hay un dato que desvela a los buscadores de talentos: Argentina es la única camiseta que todavía no utilizó.

Niko Takahashi, figura de las inferiores del Barcelona Niko Takahashi, figura de las inferiores del Barcelona Su reciente debut en la segunda división neerlandesa con el Almere City marca el regreso de Takahashi al Viejo Continente tras un breve paso por el Cerezo Osaka de Japón. Este movimiento busca darle el rodaje necesario para asentarse en la élite, consolidando una proyección que ya había sido advertida por los medios internacionales más prestigiosos.

El "Samurái platense" que se formó al lado de las estrellas del Barcelona La formación de Niko no fue producto del azar. Pasó gran parte de sus años juveniles en La Masía del Barcelona, compartiendo pasillos y entrenamientos con los nombres que hoy dominan el primer equipo culé. Su nivel fue tan alto que el diario británico The Guardian no dudó en incluirlo en su lista de las 60 mejores promesas del mundo para la categoría 2005.

Este lateral izquierdo ya sabe lo que es jugar a nivel internacional, ya que vistió la camiseta de España en la categoría Sub-16 y es una pieza clave en las selecciones juveniles de Japón. De hecho, el público argentino pudo verlo en acción durante el Mundial Sub-20 de 2023 celebrado en nuestro país. En aquella ocasión, ocurrió un hecho curioso: mientras jugaba para los nipones en el Estadio Único de La Plata, una tribuna entera de familiares platenses lo alentaba con camisetas que llevaban su nombre.