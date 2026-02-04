4 de febrero de 2026 - 13:54

De último en 2025 a amenaza en 2026: la predicción sobre Alpine que ilusiona a Franco Colapinto

Tras el calvario de 2025, Franco Colapinto y Alpine sorprenden en Barcelona. Expertos ingleses los ubican en una posición histórica.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine.

Por Nicolás Salas

Tras las primeras pruebas de Franco Colapinto en Barcelona, el clima en la Fórmula 1 cambió por completo. De ser el peor equipo de la grilla en 2025, Alpine ahora es señalado por expertos británicos como la gran amenaza del 2026, posicionando al argentino en una pelea inesperada por los puntos.

El 2025 fue un año para el olvido para la escudería francesa, que terminó como el peor equipo de la parrilla tras abandonar las mejoras a mitad de temporada. Sin embargo, la estrategia de concentrarse exclusivamente en la construcción del nuevo monoplaza A526 parece estar dando sus primeros frutos tras los tests realizados por Franco Colapinto y Pierre Gasly.

El ranking que ilusiona a Franco Colapinto y a la Argentina

En este contexto de optimismo, un grupo de especialistas del prestigioso medio inglés Sky Sports elaboró una simulación sobre el posible Campeonato de Constructores para 2026. Los resultados ubican a Alpine en un impresionante quinto puesto, superando a escuderías de renombre como Aston Martin, Racing Bulls y Haas.

Este ranking posiciona a Mercedes como el hipotético líder absoluto, beneficiado por su nuevo motor, seguido en el podio por McLaren y Red Bull. Inmediatamente después aparece Ferrari en la cuarta posición, dejando a la escudería de Colapinto como la "mejor del resto" en la mitad de la tabla, una ubicación que nadie imaginaba hace apenas unos meses.

El piloto argentino compartió sus impresiones tras conducir el flamante monoplaza de Alpine A526.

El desplome de Williams y los nuevos desafíos en Bahréin

La otra cara de la moneda en esta predicción es la situación de Williams, el anterior equipo del argentino, que aparece en el fondo de la tabla junto a Audi y Cadillac. Según los expertos, el equipo de Grove ha presentado muchísimos problemas en su preparación para este año, lo que resalta aún más el acierto de Colapinto al integrarse al proyecto de Alpine.

Franco Colapinto voló en la primera sesión del miércoles en Barcelona.

No obstante, las autoridades del automovilismo y los especialistas aclaran que estas estimaciones no son oficiales y dependen de las métricas iniciales. La verdadera jerarquía de los autos comenzará a revelarse en las próximas sesiones de entrenamiento, donde los equipos ya no podrán ocultar su rendimiento real en pista antes del inicio de la temporada oficial.

La actividad para el piloto argentino continuará sin descanso entre el 11 y el 13 de febrero en el circuito de Bahréin. Esta será la segunda tanda de prácticas, seguida de una última instancia entre el 18 y el 20 de febrero en el mismo escenario. Estas pruebas serán fundamentales para que Colapinto siga sumando kilómetros y ajustando los detalles finales del Alpine antes del Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

