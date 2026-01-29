El secreto del nuevo Alpine A526: Colapinto explica por qué los autos ahora son más rápidos y "divertidos"

El shakedown de Barcelona marcó el inicio de una era inédita para la Fórmula 1 y Franco Colapinto no tardó en ser protagonista. Al mando del nuevo monoplaza de Alpine , el argentino registró uno de los mejores tiempos de la semana, dejando claro que se adaptó rápido al desafío técnico más profundo de la categoría.

Alerta Colapinto: se conoció la contundente decisión de Alpine en el segundo día de pruebas en Barcelona

La última prueba realizada en el Circuit de Barcelona-Catalunya se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier filtración sobre los nuevos diseños. En este contexto de máxima reserva, Colapinto, de 22 años, logró sumar kilómetros valiosos al mando del flamante A526, ubicándose en los registros solo por detrás de George Russell.

Una de las consecuencias inmediatas de esta nueva reglamentación es la entrega de energía de los motores. Colapinto destacó que “ hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial . Es una sensación agradable. Pero claro, tienes mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra. Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más ”, explicó en diálogo con Sky Sports.

Durante las jornadas de prueba, Alpine priorizó la fiabilidad por sobre la velocidad pura. Colapinto completó 56 vueltas el miércoles, recorriendo 260 kilómetros, que se sumaron a los 279 kilómetros realizados durante su debut el lunes. El objetivo principal fue que los mecánicos entendieran las partes más sensibles del chasis y la configuración del sistema.

Otro cambio fundamental que impactará directamente en el espectáculo es la dimensión de los monoplazas. Los coches de 2026 son mucho más pequeños, lo que, según la visión del piloto argentino, ayudará significativamente a poder realizar adelantamientos en pistas que antes resultaban demasiado estrechas.

A pesar de que los vehículos se perciben más lentos en la mayoría de las curvas debido a una menor adherencia y agarre, ganan velocidad en las rectas. Colapinto señaló que este equilibrio técnico podría traer algo "agradable y divertido" para los fanáticos, permitiendo que la competencia sea más reñida.

Franco Colapinto voló en la primera sesión del miércoles en Barcelona.

El cronómetro también dejó señales esperanzadoras para Alpine. El registro de 1:19.150 de Franco fue uno de los más competitivos de la semana, lo que generó expectativas positivas dentro de la escudería francesa tras solucionar algunas fallas menores detectadas en el primer día de pruebas.

El camino de Colapinto hacia el inicio oficial de la temporada continuará en Baréin. Allí participará de los tests de pretemporada programados entre el 11 y el 13 de febrero, para luego completar una segunda tanda del 18 al 20 del mismo mes, antes de que se apaguen los semáforos por primera vez en esta nueva etapa del automovilismo mundial.