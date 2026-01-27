Alpine no tiene paz: la crítica internacional que vaticina un año negro para Franco Colapinto

Un prestigioso medio especializado lanzó un pronóstico demoledor para la temporada 2026. Conocé por qué el futuro del piloto argentino pende de un hilo en la escudería Alpine.

A poco más de un mes y medio para que el semáforo se ponga en verde, la presión sobre Franco Colapinto alcanzó niveles críticos. Un influyente medio internacional lanzó sus predicciones para el próximo campeonato y el panorama para Alpine es desalentador. Lo que está en juego es nada menos que su permanencia definitiva en la máxima categoría.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 no será un año más en el calendario. Con la inclusión de Cadillac como nuevo equipo, la parrilla se extenderá a 22 pilotos y 11 escuderías, en un marco de cambios técnicos profundos que buscan emparejar cada carrera. En este escenario de renovación total, las expectativas sobre el desempeño de Alpine y, específicamente, sobre el argentino, han sido duramente cuestionadas.

DLA - 2026-01-26T134207.211 Franco Colapinto a bordo de su Alpine A526. El medio especializado The Race publicó recientemente su ranking de predicciones para el campeonato de constructores y las noticias para los seguidores del pilarense son preocupantes. Según el análisis de sus expertos, el equipo francés está destinado a ocupar los últimos puestos de la tabla, una situación que coloca a sus pilotos bajo una lupa implacable desde el primer minuto de competencia.

El ultimátum que sacude el box de Alpine La crítica más feroz recayó sobre la figura de Colapinto, quien por primera vez iniciará una temporada como piloto oficial. El periodista Matt Beer fue tajante al afirmar que esta campaña representa la "última oportunidad" para el argentino en la Fórmula 1, argumentando que todavía no demostró lo suficiente con la frecuencia necesaria para asegurar su lugar a largo plazo.

Esta sentencia no es aislada, sino que se apoya en un análisis del rendimiento previo del piloto. Los especialistas recordaron su comienzo inestable cuando reemplazó a Jack Doohan en 2025, mencionando específicamente su choque en la Q1 en Imola. Según las fuentes, estas dificultades iniciales fueron tan marcadas que la escudería incluso evaluó la posibilidad de reemplazarlo antes de confirmarlo para el presente año.