3 de mayo de 2026 - 20:00

Una sanción a Leclerc benefició a Franco Colapinto: subió del octavo al séptimo puesto

El piloto argentino salió favorecido de una sanción contra el conductor de Ferrari, y trepó un escalón más en el Gran Premio de Miami

Franco Colapinto subió otro puesto y quedó séptimo

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El piloto argentino batalló contra los mejores de la categoría a bordo de su Alpine, y logró sostener un más que digno octavo puesto. Por momentos luchó de igual a igual con figuras como Lewis Hamilton, o Max Verstappen, lo que decantó en igualar su mejor marca histórica y en el aporte de cuatro puntos para su escudería.

La sanción de la Fórmula 1 contra Charles Leclerc:

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Sin embargo, recientemente se confirmó que fuera de las pistas subió otro puesto, quedando en el séptimo lugar. Lo que sucedió específicamente fue que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) le impuso una sanción de 20 segundos a Charles Leclerc, su par de Ferrari.

Según informaron de manera oficial, el piloto monegasco fue sancionado por "abandonar la pista varias veces y conducir en condiciones inseguras". El ente rector también agregó: "saltar chicanas le proporcionó una ventaja duradera. El hecho de que tuviera algún problema mecánico no constituye una razón justificable".

Colapinto había finalizado a 17 segundos de diferencia del conductor de Ferrari, por lo que subió un escalón más luego de la confirmación de dicha sanción. De esta forma, le otorgó dos puntos extra a Alpine, rompió su mejor puesto en la categoría, y ayudó a que la escudería francesa saque más ventaja sobre Haas en el Mundial de Constructores.

Franco tiene por delante el desafío de correr en el circuito Gilles-Villeneuve, en Montreal. Ese será el escenario donde el piloto de Alpine buscará validar su crecimiento técnico entre el 22 y el 24 de mayo. La cita incluye el formato Sprint, duplicando las chances de sumar.

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