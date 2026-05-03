3 de mayo de 2026 - 16:28

Tras el triunfo de Kimi Antonelli y los puntos de Franco Colapinto, así quedaron las posiciones de la F1

Luego de una entretenida carrera en Miami, el Mundial de Fórmula 1 2026 está al rojo vivo. Todas las posiciones y puntos de pilotos y constructores.

Andrea Kimi Antonelli festeja su tercera victoria consecutiva.

Por Nicolás Salas

El Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1 dejó sensaciones de todo tipo en una jornada que se vio marcada por la amenaza de una lluvia que jamás llegó, por la tercera victoria consecutiva de Andrea Kimi Antonelli y por el octavo puesto de Franco Colapinto.

Lo cierto es que la carrera en Florida consolidó el dominio de los Mercedes y significó el resurgimiento de los McLaren, monoplazas que no arrancaron muy bien en el 2026 y a los que el parate de abril les vino muy bien para meterse de lleno en la lucha en este 2026.

El Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.

Así está el campeonato de pilotos de la F1

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 100 PUNTOS
2 George Russell Mercedes 80 PUNTOS
3 Charles Leclerc Ferrari 63 PUNTOS
4 Lando Norris McLaren 51 PUNTOS
5 Lewis Hamilton Ferrari 49 PUNTOS
6 Oscar Piastri McLaren 43 PUNTOS
7 Max Verstappen Red Bull 26 PUNTOS
8 Oliver Bearman Haas 17 PUNTOS
9 Pierre Gasly Alpine 16 PUNTOS
10 Liam Lawson Racing Bulls 10 PUNTOS
11 Franco Colapinto Alpine 5 PUNTOS
12 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 PUNTOS
13 Isack Hadjar Red Bull 4 PUNTOS
14 Carlos Sainz Williams 4 PUNTOS
15 Gabriel Bortoleto Audi 2 PUNTOS
16 Esteban Ocon Haas 1 PUNTO
17 Alex Albon Williams 1 PUNTO
18 Nico Hulkenberg Audi 0 PUNTOS
19 Valtteri Bottas Cadillac 0 PUNTOS
20 Sergio Pérez Cadillac 0 PUNTOS
21 Lance Stroll Aston Martin 0 PUNTOS
22 Fernando Alonso Aston Martin 0 PUNTOS

Así está el campeonato de constructores de la F1

POSICIONES ESCUDERÍA PUNTOS
1 Mercedes 180 PUNTOS
2 Ferrari 112 PUNTOS
3 McLaren 94 PUNTOS
4 Red Bull 30 PUNTOS
5 Alpine 21 PUNTOS
6 Haas 18 PUNTOS
7 Racing Bulls 14 PUNTOS
8 Williams 5 PUNTOS
9 Audi 2 PUNTOS
10 Cadillac 0 PUNTOS
11 Aston Martin 0 PUNTOS

Lionel Messi de visita en la Fórmula 1: "Teníamos ganas de saludarlo a Franco..."

