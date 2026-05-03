Tras el triunfo de Kimi Antonelli y los puntos de Franco Colapinto, así quedaron las posiciones de la F1

El Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1 dejó sensaciones de todo tipo en una jornada que se vio marcada por la amenaza de una lluvia que jamás llegó, por la tercera victoria consecutiva de Andrea Kimi Antonelli y por el octavo puesto de Franco Colapinto.
Lo cierto es que la carrera en Florida consolidó el dominio de los Mercedes y significó el resurgimiento de los McLaren, monoplazas que no arrancaron muy bien en el 2026 y a los que el parate de abril les vino muy bien para meterse de lleno en la lucha en este 2026.
El Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.
EFE/EPA/Rebecca Blackwell / POOL
Así está el campeonato de pilotos de la F1
|POSICIONES
| PILOTOS
| ESCUDERÍA
| PUNTOS
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|100 PUNTOS
| 2
|George Russell
|Mercedes
|80 PUNTOS
| 3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|63 PUNTOS
| 4
|Lando Norris
|McLaren
|51 PUNTOS
| 5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|49 PUNTOS
| 6
|Oscar Piastri
|McLaren
|43 PUNTOS
| 7
|Max Verstappen
|Red Bull
|26 PUNTOS
| 8
|Oliver Bearman
|Haas
|17 PUNTOS
| 9
|Pierre Gasly
|Alpine
|16 PUNTOS
| 10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10 PUNTOS
| 11
|Franco Colapinto
|Alpine
|5 PUNTOS
| 12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4 PUNTOS
| 13
|Isack Hadjar
|Red Bull
|4 PUNTOS
| 14
|Carlos Sainz
|Williams
|4 PUNTOS
| 15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2 PUNTOS
| 16
|Esteban Ocon
|Haas
|1 PUNTO
| 17
|Alex Albon
|Williams
|1 PUNTO
| 18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0 PUNTOS
| 19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0 PUNTOS
| 20
|Sergio Pérez
|Cadillac
|0 PUNTOS
| 21
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0 PUNTOS
| 22
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0 PUNTOS
Así está el campeonato de constructores de la F1
|POSICIONES
| ESCUDERÍA
| PUNTOS
|1
|Mercedes
|180 PUNTOS
| 2
|Ferrari
|112 PUNTOS
| 3
|McLaren
|94 PUNTOS
| 4
|Red Bull
|30 PUNTOS
| 5
|Alpine
|21 PUNTOS
| 6
|Haas
|18 PUNTOS
| 7
|Racing Bulls
|14 PUNTOS
| 8
|Williams
|5 PUNTOS
| 9
|Audi
|2 PUNTOS
| 10
|Cadillac
|0 PUNTOS
| 11
|Aston Martin
|0 PUNTOS