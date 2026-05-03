Puesto 8 y elogios de su ingeniero: Franco Colapinto y una gestión silenciosa que salvó el fin de semana

El piloto argentino reveló que su monoplaza perdió presión en el turbo durante la salida, lo que obligó a una recuperación agresiva para rescatar cuatro puntos.

Franco Colapinto igualó su mejor marca histórica en la Fórmula 1 tras finalizar octavo en el Gran Premio de Miami. El resultado no fue producto de la casualidad, sino de una recuperación agresiva tras un fallo de potencia en la largada que casi lo deja fuera de combate.

Franco Colapinto cruzó la bandera a cuadros en Miami con una mezcla de alivio y euforia tras una actuación que su propio equipo calificó de impresionante. A pesar de los festejos por los cuatro puntos obtenidos, el piloto de Pilar reveló un drama mecánico que sucedió en la sombra ni bien comenzó la prueba. Al momento de la salida, su monoplaza perdió el rendimiento esperado por una avería inesperada.

Embed ️ ¡Palabras de Franco Colapinto post carrera!



“Contento con el resultado, con la mejoría y con la performance que tuvimos este fin de semana que fue realmente positivo.”



“Agradecido con el equipo por el esfuerzo y las mejoras.”



©️ESPN #MiamiGP pic.twitter.com/EQOfFGCgLh — 43 ★ (@ColapintoFiles) May 3, 2026 El impacto del nuevo chasis y las mejoras de Alpine “Fue una largada complicada, pasó algo en el turbo que no tenía presión, no tenía potencia”, explicó el argentino al finalizar la competencia sobre los problemas iniciales. Esta falla técnica lo obligó a improvisar una defensa extrema para no quedar relegado al fondo del pelotón. La clave estuvo en su capacidad de lectura en los metros iniciales, donde decidió arriesgar para compensar la falta de empuje del motor.

La estructura francesa introdujo un paquete importante de actualizaciones que transformaron el comportamiento del vehículo durante este fin de semana. Colapinto destacó este cambio tecnológico como el punto de giro necesario para volver a ser competitivo en la categoría: “Estoy agradecido al equipo por tanto esfuerzo y por haber traído las mejoras, como el chasis nuevo”, señaló el piloto sobre el trabajo de sus mecánicos.

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