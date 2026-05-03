Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras lograr su mejor producción de puntos en Miami, el argentino enfrentará el trazado de Montreal en un fin de semana con formato Sprint.

Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en el Gran Premio de Canadá tras sumar cuatro puntos en Miami. El circuito Gilles-Villeneuve, en Montreal, será el escenario donde el piloto de Alpine buscará validar su crecimiento técnico entre el 22 y el 24 de mayo. La cita incluye el formato Sprint, duplicando las chances de sumar.

El octavo lugar obtenido en los Estados Unidos funcionó como un punto de inflexión para el representante argentino. Al igualar su mejor resultado histórico, Colapinto llega a Montreal con el impulso de quien ya demostró que puede gestionar la presión del top 10. El cronograma en Argentina inicia el viernes 22 de mayo con las prácticas libres a las 13:30 y la clasificación Sprint a las 17:30.

DLA - 2026-05-03T144855.678 Colapinto brilla en Miami. Sam Navarro-Imagn Images La exigencia técnica del trazado Gilles-Villeneuve y el Muro de los Campeones Montreal ofrece un circuito semipermanente de 4.300 metros que exige una precisión extrema de manejo. Es una pista de estilo "stop and go", caracterizada por frenadas bruscas y aceleraciones constantes en sus 14 curvas. Este diseño favorece a los monoplazas con buena tracción y estabilidad en la entrada de los giros. El punto más crítico es el famoso "Muro de los Campeones" al final de la vuelta, donde leyendas mundiales han terminado sus carreras contra el hormigón.

Esta será la segunda vez que el pilarense compita en esta pista canadiense. En la temporada anterior, Colapinto finalizó en la posición 13 mientras conducía un Alpine que carecía de un desempeño competitivo. La versión 2026 de su coche mostró una cara diferente en Miami, permitiéndole pelear directamente con la zona de puntos e igualar lo que logró con Williams en Bakú 2024.

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