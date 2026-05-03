De cabeza en el asfalto: así fue el espectacular choque de Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto

El Gran Premio de Miami sufrió un sobresalto mayor durante las primeras vueltas de la competencia dominical. El piloto francés Pierre Gasly protagonizó un accidente espectacular que terminó con su monoplaza volcado sobre la pista. El choque contra el auto de Liam Lawson obligó al retiro inmediato del compañero de Franco Colapinto.
El contacto entre el Alpine de Gasly y el Racing Bulls de Lawson ocurrió de forma repentina durante el inicio de la prueba, desencadenando una secuencia física que dejó al vehículo francés de cabeza frente a las barreras de contención. Las imágenes del impacto circularon velozmente debido a la violencia del movimiento y la posición final del coche, que quedó apoyado sobre su estructura de seguridad contra el asfalto del circuito estadounidense.
Pierre Gasly tuvo que abandonar el Gran Premio de Miami
Segundos después del vuelco, el piloto galo utilizó la frecuencia de radio interna para confirmar a sus ingenieros que se encontraba totalmente ileso y consciente. A pesar de lo aparatoso del incidente mecánico, la rigidez del habitáculo permitió que Gasly abandonara la cabina por sus propios medios, saltando de los restos del monoplaza y caminando hacia la zona de seguridad sin requerir camillas o asistencia médica de emergencia.
La escudería francesa confirmó que el piloto no sufrió daños físicos, aunque la destrucción de componentes clave en el chasis A526 resultó definitiva para impedir cualquier intento de regreso a la competencia en Florida.
El abandono forzado modificó los planes estratégicos de Alpine de manera drástica para el resto de la tarde, dejando al argentino Franco Colapinto como el único piloto con chances de sumar unidades para el equipo.
El choque contra Lawson marcó el cierre de la participación de Gasly apenas cumplidos los primeros minutos de rodaje, frustrando las expectativas de un fin de semana que asomaba prometedor para la marca. Los comisarios deportivos de la FIA iniciaron una investigación técnica sobre la trayectoria de ambos vehículos para determinar las responsabilidades en el toque que derivó en el vuelco y el posterior despiste masivo contra las defensas.