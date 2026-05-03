De cabeza en el asfalto: así fue el espectacular choque de Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto

Tras el impacto con el Racing Bulls de Liam Lawson, el monoplaza A526 quedó totalmente dado vuelta sobre el asfalto ante el asombro del público en Florida.

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El Gran Premio de Miami sufrió un sobresalto mayor durante las primeras vueltas de la competencia dominical. El piloto francés Pierre Gasly protagonizó un accidente espectacular que terminó con su monoplaza volcado sobre la pista. El choque contra el auto de Liam Lawson obligó al retiro inmediato del compañero de Franco Colapinto.

El contacto entre el Alpine de Gasly y el Racing Bulls de Lawson ocurrió de forma repentina durante el inicio de la prueba, desencadenando una secuencia física que dejó al vehículo francés de cabeza frente a las barreras de contención. Las imágenes del impacto circularon velozmente debido a la violencia del movimiento y la posición final del coche, que quedó apoyado sobre su estructura de seguridad contra el asfalto del circuito estadounidense.

Pierre Gasly tuvo que abandonar el Gran Premio de Miami Segundos después del vuelco, el piloto galo utilizó la frecuencia de radio interna para confirmar a sus ingenieros que se encontraba totalmente ileso y consciente. A pesar de lo aparatoso del incidente mecánico, la rigidez del habitáculo permitió que Gasly abandonara la cabina por sus propios medios, saltando de los restos del monoplaza y caminando hacia la zona de seguridad sin requerir camillas o asistencia médica de emergencia.

La escudería francesa confirmó que el piloto no sufrió daños físicos, aunque la destrucción de componentes clave en el chasis A526 resultó definitiva para impedir cualquier intento de regreso a la competencia en Florida.